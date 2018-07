Van der Vaart verwacht veel van Ajax: ‘Echt wel de beste selectie’

Rafael van der Vaart heeft er alle vertrouwen in dat Ajax komend seizoen de landstitel pakt. De clubloze middenvelder is van mening dat directeur spelersbeleid Marc Overmars goede zaken heeft gedaan op de transfermarkt en de Amsterdammers over een sterke selectie beschikken.

"Voor Ajax telt maar één ding: kampioen worden", zegt Van der Vaart tegen Mokum Magazine. “Dat moet lukken en laten we eerlijk zijn: het wordt ook wel weer eens tijd. Ik vind dat Ajax goede aankopen heeft gedaan met Blind en Tadic en over het algemeen geldt dat ze ook echt wel de beste selectie hebben.”

Hoewel Van der Vaart denkt dat Ajax kampioen wordt, is hij er niet helemaal gerust op. "Toch maak ik me wel een beetje zorgen als ik kijk naar hoe ze de laatste tijd hebben gespeeld. Ik vond het destijds jammer dat Peter Bosz niet langer bij de club bleef”, aldus de 109-voudig Oranje-international. “Hij bracht voetbal om voor naar het stadion te gaan.”

Niet lang na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United vertrok Bosz bij Ajax en tekende hij bij Borussia Dortmund. Een verstoorde verstandhouding met de clubleiding van de Amsterdammers lag ten grondslag aan zijn vertrek. “Ik weet niet precies wat er toen allemaal is gebeurd en misschien was het ook wel een te grote opgave om alle onderlinge frustraties even opzij te zetten, maar dat leek mij als buitenstaander iets te gemakkelijk gaan allemaal.”