Marciano Vink slikt direct alle woorden in na gesprek met Peter Bosz

Marciano Vink had niet verwacht dat Peter Bosz zó goed zou presteren met PSV, zo maakt de analyticus duidelijk voorafgaand aan het duel tussen sc Heerenveen en de Eindhovenaren. Mede op basis van het verleden had Vink verwacht dat PSV een tegenslag zou krijgen, maar die kwam er nooit.

PSV maakt nog altijd kans om kampioen te worden met de minste tegengoals ooit. Tot dusver incasseerde de ploeg van Bosz zeventien treffers, terwijl Ajax (1972/73) en PSV zelf (2004/05) het record van achttien tegengoals in handen hebben.

“Voorafgaand aan het seizoen had ik niet verwacht dat PSV zo weinig goals zou incasseren”, stelt Vink voor de camera van ESPN. “Ik zal heel eerlijk zijn, want als je het fout ziet dan moet je het ook toegeven.”

“Ik dacht van Peter Bosz, met name op basis van zijn periode bij Olympique Lyon en Borussia Dortmund, dat zijn voetbal aan het begin spectaculair is, maar dat sommige spelers het vervolgens niet aankunnen.”

“Maar ik slik al mijn woorden in, ik heb dat echt verkeerd gezien. Hij draait echt een fantastisch seizoen en hij heeft denk ik ook wel veel geleerd in het buitenland. Hij heeft die jongens nu ook naar een hoger niveau getild, dus dat vind ik mooi”, besluit Vink.

Bosz zelf is ook trots op de prestatie van zijn team. Wat het geheim is? “We hebben goede voetballers, en uiteindelijk ben je daar als trainer altijd afhankelijk van.”

“Die jongens doen het gewoon goed. Ook begint het verdedigen bij ons voorin. Daar zetten we goed druk, waardoor je op het middenveld minder in de problemen komt. En daardoor komt je verdediging ook weer minder in de problemen”, aldus Bosz.

