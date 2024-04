Zelfs Peter Bosz krijgt vraag over transferperikelen Arne Slot: ‘Laat mij...’

Peter Bosz is niet jaloers op Feyenoord-trainer Arne Slot, die volgens diverse Engelse en Nederlandse media topkandidaat is om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool. De zestigjarige trainer van PSV gunt zijn collega de overstap naar de Premier League, zo liet hij woensdagmiddag weten tijdens het persmoment in Eindhoven. “Laat mij maar lekker hier zitten!”

Tijdens de persconferentie van woensdag stelde Milan van Dongen namens ESPN de vraag of Bosz het nieuws over Slot volgt. “Liverpool is natuurlijk een grote club, dus als het allemaal klopt, zou dat geweldig voor Arne zijn. Het is hem meer dan gegund!”

Van Dongen stelt vervolgens de vraag of het niet vreemd is dat Liverpool bij Slot uitkomt, daar PSV negen punten meer heeft verzameld dan Feyenoord. Bosz reageert met een veelzeggende lach. “Ja, maar dat is niet gebeurd.”

“Ik heb het hier geweldig naar mijn zin bij PSV, dus laat mij maar lekker zitten hier”, sluit Bosz het hoofdstuk af. De Apeldoorner ligt in het Philips Stadion nog tot medio 2026 vast en gaf tegenover PSV TV eerder al aan dat hij ervan uitgaat dat hij bezig is aan zijn laatste klus als trainer.

“Ik denk dat ik hierna stop”, vertelde Bosz tijdens het trainingskamp van PSV in Spanje. “Dan is het toch mooi geweest? Dan wil ik naar palmbomen gaan kijken en wil ik ook genieten. Ik geniet nu ook, maar ik ben wel altijd onderweg. Dat is al meer dan 45 jaar zo.”

Wel liet Bosz vervolgens vallen dat hij mogelijk nog ambities als bondscoach van het Nederlands elftal heeft. “Ik weet het ook niet hè? Dus moet ik het eigenlijk ook niet zeggen… Ik heb niet zoiets dat ik hierna per se naar de Premier League wil. Kijk, als het Nederlands elftal komt, dat lijkt me geweldig.”

Als hoofdtrainer was Bosz werkzaam voor AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon en nu dus PSV. Tussen 2006 en 2009 was Bosz technisch directeur bij Feyenoord, waar hij zich met zijn beleid niet geliefd maakte. Met PSV is Bosz hard op weg naar de landstitel.

