Engeland stort volledig in en ziet Kroatië geschiedenis schrijven

Kroatië heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het WK. De succesformatie van bondscoach Zlatko Dalic speelde woensdagavond in het Luzhniki Stadion een dramatische eerste helft tegen Engeland, maar tapte na de onderbreking uit een ander vaatje en dwong dankzij een doelpunt van Ivan Perisic uiteindelijk een verlenging af. Daarin trokken de Kroaten vervolgens aan het langste eind via Mario Mandzukic: 2-1. De finale van het WK gaat zodoende zondag tussen Kroatië en Frankrijk, dat dinsdag al met 1-0 had gewonnen van België.

Kroatië wist zich in de vorige ronde pas na strafschoppen te ontdoen van Rusland (2-2 na de verlenging), terwijl Engeland zonder al teveel energie te verspillen afrekende met Zweden (0-2). De Engelsen oogden dan ook een stuk frisser in de openingsfase en beleefden dankzij Kieran Trippier een absolute droomstart in Moskou. De verdediger van Tottenham Hotspur mocht na vijf minuten voetballen op twintig meter van het Kroatische doel aanleggen voor een vrije trap en liet doelman Danijel Subasic vervolgens kansloos met een fijne trap: 0-1.

De formatie van Gareth Southgate zat zo al vroeg op rozen. Kroatië maakte een matige indruk en ontsnapte na precies een half uur aan een ruimere achterstand. Harry Kane stuitte na een fraaie pass van Jesse Lingard op Subasic en trof vervolgens in de rebound, via het lichaam van opnieuw Subasic, de lat. Daarna kwam Kroatië iets beter in de wedstrijd, maar een poging van Ante Rebic kon doelman Jordan Pickford nauwelijks verontrusten. Namens Engeland schoot Lingard nog naast in de slotfase van een zeer teleurstellende eerste helft.

Engeland leek het duel onder controle te hebben, maar in de tweede helft veranderde het spelbeeld volledig. Kroatië voerde de druk richting het Engelse doel aanzienlijk op en kwam na 68 minuten voetballen verdiend op gelijke hoogte. Ivan Perisic kroop na een voorzet vanaf de rechterflank van Sime Vrsaljko voor directe tegenstander Kyle Walker en werkte de bal vervolgens van dichtbij achter Pickford.

Die treffer werkte als doping voor de Kroaten. Engeland werd overrompeld in het laatste kwart van de officiële speeltijd en ontsnapte luttele minuten na de gelijkmaker aan een nieuw tegendoelpunt: Perisic snelde voorbij John Stones, maar had de pech dat zijn schot vervolgens op de paal belandde. Even later schoot Mario Mandzukic uit een lastige hoek op de vuisten van Pickford en liet Perisic na gegrabbel van de Engelse doelman af te straffen. Kroatië slaagde er niet in een doorbraak te forceren, waardoor het voor de derde keer dit toernooi was aangewezen op een verlenging.

Daarin was de eerste grote kans voor Engeland: een kopbal van Stones, na opnieuw een standaardsituatie, werd op de doellijn weggehaald door Vrsaljko. Aan de overzijde stuitte Mandzukic in de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging op Pickford. De spits liet zo een uitgelezen mogelijkheid liggen, maar in de 109e minuut groeide hij alsnog uit tot matchwinner. Nadat de bal met het hoofd door Perisic in de Engelse doelmond was gebracht, schoot Mandzukic Kroatië van dichtbij naar glorie.