Nieuwe zorgen voor Erik ten Hag: speler verlaat trainingskamp nationale ploeg

Harry Maguire heeft het trainingskamp van de Engelse nationale ploeg verlaten, zo melden verschillende Engelse media. De centrale verdediger van Manchester United viel vrijdag in het met 0-1 verloren oefenduel tegen Brazilië halverwege de tweede helft uit met een liesblessure en zal nu een scan ondergaan.

Gareth Southgate haalde Maguire vrijdag tegen Brazilië uit voorzorg voortijdig naar de kant. In de 67e minuut werd de stopper vervangen door Lewis Dunk, nadat er verschijnselen van een liesblessure optraden. Engeland verloor de wedstrijd laat in de tweede helft door een doelpunt van Endrick.

De blessure van Maguire betekent opnieuw slecht nieuws voor Erik ten Hag. De spoeling is met blessures van onder anderen Tyrell Malacia, Luke Shaw en Lisandro Martínez namelijk al erg dun in de achterhoede van The Mancunians.

De liesklachten zullen ook Maguire zorgen baren. Eerder dit seizoen lag de mandekker er al enkele weken uit met een liesblessure. Vorig weekend stond Maguire nog wel ruim drie kwartier op het veld tijdens de FA Cup-overwinning van United op Liverpool (4-3).

Maguire is niet de enige die kampt met een blessure bij de Engelsen. Ook Kyle Walker van Manchester City heeft het trainingskamp inmiddels verlaten met een hamstringblessure, die hij opliep in de eerste helft van het duel met Brazilië. Eerder werd al bekend dat Harry Kane de oefeninterlands aan zich voorbij moest laten gaan wegens een enkelblessure.

Ook doelman Sam Johnstone heeft het trainingskamp met een blessure verlaten. Southgate heeft inmiddels jongelingen Rico Lewis (Manchester City) en James Trafford (Burnley) bij de selectie gehaald als vervangers.

The Three Lions zullen desondanks komende dinsdag aan moeten treden voor het volgende oefenduel in aanloop naar het EK 2024. België is dan de tegenstander in het Wembley Stadium. De Engelsen zijn komende zomer op het EK geloot in een poule met Denemarken, Servië en Slovenië.

