Waarom Ajax en Mislintat 20 miljoen euro betalen voor Borges van Manchester City

Woensdag, 2 augustus 2023 om 23:30 • Wessel Antes • Laatste update: 20:12

Uit het niets kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond met zijn welbekende ‘here we go’ omtrent Ajax. De Amsterdammers nemen de negentienjarige Carlos Borges voor een transfersom van bijna 20 miljoen euro over van Manchester City. Zo levert de Portugese jeugdinternational the Citizens een behoorlijke smak geld op zonder ook maar een enkele seconde in de hoofdmacht te hebben gespeeld. Borges gaat in Amsterdam tekenen tot medio 2027, maar wie is deze eerste topaankoop van Sven Mislintat namens Ajax nou eigenlijk? Voetbalzone zocht het uit!

Borges werd geboren in Sintra, een plaats en gemeente in het district van de Portugese hoofdstad Lissabon. De pijlsnelle linksbuiten speelde al zijn jeugdinterlands tot dusver voor zijn geboorteland, al zou hij vanwege zijn roots in Guinea-Bissau ook voor een Afrikaans land kunnen uitkomen. Borges speelde, net als veel Portugezen, in zijn jeugd het allerliefst zaalvoetbal. Op zijn zevende koos hij alsnog voor het gras en de noppen, waarna hij zijn eerste stappen zette op het voetbalveld bij het plaatselijke NADCC Sintra. Na twee seizoenen werd zijn talent ontdekt door Sporting Portugal, waar hij slechts voor één seizoen zou blijven. Borges’ ouders hadden het financieel gezien niet breed, waardoor zij genoodzaakt waren werk te zoeken in Engeland. De aanvaller zelf vond echter ook snel een nieuwe club: Manchester City.

Dat Borges juist bij City terechtkwam, is niet vreemd. De dominante landskampioen van Engeland zette het afgelopen decennium niet alleen in op de hoofdmacht, maar investeerde eveneens veel geld in de Manchester City Academy. The Citizens hopen door het opleiden van diverse selectiespelers van het koopclubimago af te komen. Phil Foden is momenteel de absolute blikvanger in dat verhaal, maar ook talenten als Rico Lewis en Cole Palmer timmeren hard aan de weg. Zowel het Onder 18-elftal als het Onder 21-elftal van City wist in de afgelopen drie seizoenen beslag te leggen op de landstitel. Borges leverde met zijn doelpunten en assists een aanzienlijke bijdrage aan de successen van de excellerende jeugdopleiding.

Borges sloot al op zijn zestiende aan bij het Onder 18-elftal van City. Daar kreeg hij te maken met de Spaanse leermeester Carlos Vicens, die vorig jaar werd gepresenteerd bij Heracles Almelo, om vervolgens alsnog aan te blijven als assistent-trainer van Josep Guardiola in Manchester. Onder Vicens toonde Borges zich in zijn eerste jaar voornamelijk als aangever, met 12 doelpunten en 18 assists in 24 wedstrijden. Een jaar later mocht de Portugees voor het eerst ruiken aan de Premier League 2, waar hij het op zeventienjarige leeftijd met name fysiek gezien lastig had. In 11 duels wist hij slechts 1 doelpunt en 1 assist te noteren. Tegen zijn leeftijdsgenoten, namens City Onder 18, was Borges in dat seizoen (2021/22) wel goed voor maar liefst 11 doelpunten en 3 assists in 7 wedstrijden.

Borges met Lewis, die inmiddels vast onderdeel is van de selectie van Guardiola en de Champions League wist te winnen met City.

Vorige zomer sloot Borges definitief aan bij City Onder 21, dat wordt geleid door trainer Brian Barry-Murphy. Onder de Noord-Ier groeide de linksbuiten uit tot een fenomeen in de hoogste jeugdcompetitie van Engeland. Borges speelde 24 wedstrijden in de Premier League 2, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en 11 assists. Dat was genoeg voor de topscorerstitel, terwijl de talenten van City zich met een landstitel kroonde tot beste beloftenelftal. Namens het Youth League-elftal van City, waar Borges in het afgelopen seizoen ook nog voor mocht uitkomen, was de Portugees eveneens belangrijk. In 6 Europese jeugdwedstrijden noteerde hij 4 treffers en 6 assists. De cijfers laten het al zien: Borges kan fungeren in verschillende rollen, van aangever tot afmaker.

Gebrek aan perspectief

De vleugelflitser, die zijn tot medio 2024 lopende contract bij City niet gaat uitdienen, werd in mei uitgeroepen tot beste speler van de Premier League 2. Hoewel Borges in de afgelopen drie seizoenen goed was voor 55 doelpunten en 42 assists in 79 wedstrijden, was er in de hoofdmacht van the Citizens weinig zicht op speeltijd. Guardiola gaf de gretige aanvaller diverse keren de kans mee te trainen bij het eerste elftal, maar de Portugese jeugdinternational maakte nooit deel uit van de wedstrijdselectie van City. Gezien de leeftijd van Foden (23) en Jack Grealish (27) zou het perspectief voor Borges de komende jaren ook niet snel beter worden.

Dat is dan ook de reden dat City begin deze zomer bereid was te luisteren naar aanbiedingen van West Ham United. De winnaar van de Conference League is wanhopig op zoek naar versterkingen en leek halverwege juli overeen te komen met City over Borges. The Hammers waren bereid een transfersom van 16 miljoen euro te betalen voor de linkspoot, maar grijpen door de inmenging van Ajax alsnog mis. Zeer waarschijnlijk zit Kelvin de Lang, de nieuwe hoofdscout van de Nederlandse recordkampioen, achter de gekaapte deal. De Lang was tussen 2017 en 2023 werkzaam in Manchester en kent Borges dus goed. Ajax lijkt volop te vertrouwen in de adviezen van de nieuwe leidsman, daar de Amsterdammers West Ham ruim hebben overboden. City heeft wel nog een doorverkooppercentage en terugkoopclausule bedongen.

In totaal speelde Borges negen seizoenen in de jeugdopleiding van City.

Grootste kwaliteiten

Kijkend naar beelden van Borges valt op dat hij een ouderwetse buitenspeler is. De linkspoot probeert zijn directe tegenstander vrijwel altijd vanaf de linkerflank buitenom te passeren, om vervolgens vanaf de achterlijn gevaar te stichten met een teruggetrokken voorzet. Hoewel dit wellicht wat voorspelbaar kan zijn, weet hij het met zijn explosieve startsnelheid veel rechtsbacks lastig te maken. Door de combinatie van een goede loopactie en een niet bij te houden sprint kan Borges een nachtmerrie worden voor iedere verdediger in Nederland. De Portugees is ook geen opgever, daar hij zijn loopacties en dribbels blijft maken tot hij succesvol is, of tot hij op een mindere dag gewisseld wordt.

Wat Borges onderscheidt van vele andere buitenspelers, is zijn scorend vermogen. In eerste instantie valt dat al op aan zijn statistieken, maar uit de beelden van de doelpunten die hij maakt blijkt dat hij zeer kalm is in zijn afronding. Ook na het trekken van een lange sprint weet Borges de rust te bewaren om de bal op koelbloedige wijze achter de keeper te werken. Borges weet zijn razendsnelle sprints vaak op indrukwekkende wijze af te remmen, waardoor hij zichzelf in de gelegenheid brengt af te ronden of op het laatste moment een medespeler te vinden. Egoïstische trekjes toont hij niet: het lijkt erop dat Borges net zo graag scoort als dat hij een assist aflevert. Manchester Evening News omschreef hem eerder als een mix tussen Leroy Sané en Raheem Sterling. Laatstgenoemde heeft ook de gave om meerdere keren per wedstrijd plotseling op te duiken in het vijandelijke strafschopgebied.

Verbeterpunten

Borges is slechts 1,69 m lang en zal de komende jaren niet meer groeien. Wel kan hij op fysiek vlak nog sterker worden. Ajax zal een goede manier moeten vinden om de Portugese miljoenenaankoop krachtiger te maken in zijn fysieke duels, zonder dat hij zijn absolute wapen, explosiviteit, verliest. Ook zal Borges in de Eredivisie voor het eerst in zijn carrière te maken krijgen met oudere tegenstanders, die beschikken over meer ervaring dan hij. In het verleden is vaak genoeg gebleken dat seniorenvoetbal veel meer vergt dan jeugdvoetbal. Het wordt interessant om te zien of Borges in de hoofdmacht van Ajax iedere week hetzelfde kan brengen als hij deed in de jeugdopleiding van City. Indien dat lukt, lijkt Mislintat met zijn aankoop een ware sensatie in handen te hebben.

Borges was in 22 jeugdinterlands voor Portugal verantwoordelijk voor 4 doelpunten en 5 assists.

Wat kunnen de Ajax-fans verwachten?

Borges lijkt echt te zijn gehaald voor de linksbuitenpositie, daar hij in de afgelopen drie seizoenen slechts eenmaal in actie kwam vanaf rechts. Saillant detail: Borges speelde in 79 wedstrijden zelfs vaker als linksback (2x) dan vanaf de rechterflank. Borges zal dus niet dienen als eventuele vervanger van Mohammed Kudus, die open zou staan voor een vertrek uit Amsterdam. Waar sommigen op sociale media schrijven dat hij ook in de spitspositie uit de voeten kan, lijkt dat feitelijk gezien onjuist. Borges startte de afgelopen drie jaar geen enkele keer als spits. In de Johan Cruijff ArenA gaat hij de concurrentiestrijd aan met recordaankoop Steven Bergwijn, Mohamed Daramy en jeugdspeler Amourricho van Axel Dongen.

De komende weken zal blijken wat voor rol Borges gaat krijgen in de selectie van trainer Maurice Steijn. Gezien zijn prijskaartje zou de linkspoot een directe versterking moeten zijn, maar mogelijk heeft hij tijd nodig om zich aan te passen. De jongeling is in ieder geval niet de enige Portugees in de selectie van Ajax, daar hij gezelschap gaat bieden aan Francisco Conceição. Zeker is in ieder geval dat Ajax vertrouwen heeft in Borges. De buitenspeler is na Benjamin Tahirovic (AS Roma, 7,5 miljoen euro) de tweede zomerse aanwinst voor wie een transfersom wordt neergelegd en direct Mislintats duurste zomeraanwinst tot dusver. Zoals eerder aangegeven krijgt City de optie om Borges in de toekomst terug te kopen. Hoe hoog die terugkoopclausule is, is nog onbekend.