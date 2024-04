Miljoenenaankoop Carlos Forbs spreekt zich uit over meespelen in Jong Ajax

Carlos Forbs kent een lastig debuutseizoen bij Ajax. De twintigjarige aanvaller, die afgelopen zomer voor 14 miljoen euro overkwam van Manchester City, moest de afgelopen weken zelfs opdraven bij Jong Ajax. De strijdvaardige Forbs geeft echter niet op en voelt zich niet te groot voor het beloftenelftal, zo liet hij na de zege op SC Cambuur (2-1) weten voor de camera van ESPN.

Vol verwachting tekende Forbs begin augustus tot medio 2028 bij Ajax. Tot dusver staat de teller op 32 officiële wedstrijden namens de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 5 assists.

Afgelopen winter zou hij gesprekken hebben gevoerd met Nottingham Forest over een vervoegde uittocht bij Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. Inmiddels speelt Forbs zijn wedstrijden niet in de Premier League, maar in de Keuken Kampioen Divisie. Maandagavond was hij in zijn tweede duel namens Jong Ajax goed voor de openingstreffer.

Waar middenvelder Kian-Fitz Jim eerder aangaf dat hij van mening is het niveau van Jong Ajax te zijn ontgroeid, wil Forbs zich juist positief blijven opstellen. “Ik ben blij dat ik het team kon helpen en we drie punten konden pakken, dat is het belangrijkste.” Forbs speelde tegen Cambuur de volledige wedstrijd uit.

Forbs voelt zich niet gekrenkt door een oproep voor Jong Ajax. “Ik probeer me te ontwikkelen bij deze club, dus als ik bij Jong Ajax of het eerste moet spelen, dan doe ik dat. Natuurlijk is het iets anders, maar ik doe altijd mijn best voor welk team dan ook.” Volgens Transfermarkt is Forbs momenteel nog 10 miljoen euro waard.

De pijlsnelle Portugees is nog altijd gelukkig in Amsterdam. “Dit seizoen kent ups and downs, maar het is mijn eerste professionele seizoen. Tot nu toe geniet ik er erg van, Ajax steunt me daarbij en hopelijk kunnen we bouwen. Dan Ajax kan mij helpen en ik Ajax”, besluit Forbs.

