Forbs ziet ondanks rampjaar duidelijk lichtpunt bij Ajax: ‘Kan niet beter’

Dat 2023 een rampjaar was voor Ajax kunnen weinig mensen ontkennen, maar desondanks ziet Carlos Forbs een duidelijk lichtpunt. De Portugese aanvaller is zwaar onder de indruk van de supporters van de Amsterdammers, zo vertelt hij in een item op het YouTube-kanaal van Ajax.

Forbs gaat in het filmpje in op het afgelopen jaar van Ajax. Ook Krisstian Hlynsson, de IJslandse middenvelder die dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax beleeft, is te zien in de video.

Forbs laat weten onder de indruk te zijn van de inzet van de fans van Ajax, ondanks de sportieve malaise bij de club. "Dat kan niet beter, zelfs in zware tijden", zegt de buitenspeler. "Ik had verwacht dat er wel minder steun zou zijn in deze slechtere tijden, maar de fans steunen ons altijd."

Voor de negentienjarige aanvaller kende het afgelopen jaar de nodige 'mooie momenten'. "Mijn doelpunt tegen Olympique Marseille (in de Europa League, red.) was mijn hoogtepunt van dit jaar. Het was echt een bizar gevoel toen ik scoorde."

Forbs was afgelopen zomer een van de vele spelers die door de inmiddels ontslagen Sven Mislintat in huis werd gehaald bij Ajax. De Duitser betaalde een bedrag van minstens veertien miljoen euro om de aanvaller los te weken bij Manchester City.

Sindsdien speelde Forbs 23 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij goed voor 2 doelpunten en 3 assists. Regelmatig moet de flankspeler genoegen nemen met een invalbeurt.

Sinds Forbs bij Ajax speelt, kent de club misschien wel de slechtste periode uit de clubgeschiedenis. Enige tijd stond de club onderaan in de Eredivisie en afgelopen donderdag werd het rampjaar compleet gemaakt met een 3-2 nederlaag in de TOTO KNVB Beker tegen de amateurs van USV Hercules.

