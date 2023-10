Ajacied is stellig in zijn missie: ‘Landstitel is niet onmogelijk’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 11:08 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:44

Zondag staat in de Eredivisie een topper op het programma die eigenlijk geen topper is: PSV-Ajax. De Amsterdammers staan zeventiende, maar toch kijkt Carlos Forbs uit naar de wedstrijd. De aanvaller ziet het als 'de grootste wedstrijd uit zijn carrière', zo vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. Daarnaast laat de aanvaller weten nog steeds voor het landskampioenschap te gaan.

PSV heeft al een voorsprong van 22 punten opgebouwd ten opzichte van Ajax, al hebben de Amsterdammers wel nog een duel met FC Volendam en de resterende minuten tegen RKC Waalwijk (gestaakt bij een 2-3 voorsprong voor Ajax) te goed.

Ondanks de enorme achterstand op de koploper weigert Forbs toe te geven dat zijn team kansloos is voor de het landskampioenschap. "Je zult mij nooit horen zeggen dat ik niet voor de titel ga", vertelt de Portugees aan het AD.

"Dat is niet mijn mentaliteit. Ik ben hier voor titels gekomen. Wordt dat zwaar? Ja, maar ik zal nooit zeggen dat dat onmogelijk is.” In deze lastige missie wacht zondag eerst de uitwedstrijd in Eindhoven. "Dit wordt de grootste wedstrijd uit mijn carrière tot nu toe. Ik kijk ernaar uit."

De buitenspeler kan ondanks zijn titelaspiraties niet anders dan erkennen dat zijn club in zwaar weer verkeert. "Het is onacceptabel. Zwaar ook, voor supporters en voor ons. Ik heb vertrouwen in de groep en de staf, dat we beetje bij beetje naar een hoog niveau groeien. Het seizoen is nog lang."

Naamswijziging

Forbs kwam afgelopen zomer over vanuit de jeugdopleiding van Manchester City. Bij die transfer koos hij er ook voor om met een andere naam op zijn shirt te gaan spelen. Zijn echte achternaam is namelijk niet Forbs, maar Borges.

"Mijn moeder vroeg me eens: als je prof wordt, wil je dan mijn achternaam dragen? Ik zei: maak je niet druk mam, komt goed." Sinds zijn transfer naar de Johan Cruijff ArenA speelt de aanvaller dus met de achternaam van zijn moeder om de rug.