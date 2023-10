Perez ziet het helemaal zitten in Ajacied en moet denken aan Thierry Henry

Zondag, 1 oktober 2023 om 22:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:14

Kenneth Perez is enthousiast over Carlos Forbs, zo vertelt hij bij Dit was het Weekend van ESPN. De buitenspeler maakte een sterke indruk in het uitduel met RKC Waalwijk (gestaakt bij een 2-3 tussenstand) en is wat Perez betreft de nieuwe smaakmaker bij Ajax. De analist ziet bij Forbs bepaalde kwaliteiten die hem doen denken aan Arsenal- en Frankrijk-legende Thierry Henry.

Het gaat bij het praatprogramma over de 0-1 van Ajax, waarbij Forbs de assist gaf op Brian Brobbey. "In plaats van blind te schieten heeft hij het hoofd omhoog gehad", zegt Perez. "Hij kijkt naar de loopactie van Brobbey en steekt de bal. Dat vind ik wel echt een pluspunt.” Richting het einde van de wedstrijd is er echter ook een moment waarop de Portugees wel nalaat omhoog te kijken.

“De snelheid kunnen ze in ieder geval niet van hem afnemen", aldus Perez. "Als je beter wordt met omhoog kijken, dan word je echt heel erg goed. Snelheid is zo’n groot goed in het voetbal, dat moet je eigenlijk wel hebben. En snelheid gaat vaak gepaard met een beetje blindheid, maar als dat niet zo is, dan word je als Thierry Henry.”

Forbs lijkt een van de weinige aankopen van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat die wél bevalt. De Amsterdammers namen de aanvaller voor een bedrag van veertien miljoen euro over van Manchester City, waar Forbs uitkwam voor de beloftenploeg. Namens Ajax kwam de pijlsnelle flankspeler tot dusver tot acht wedstrijden, waarin hij een keer tot scoren kwam en twee assists gaf.