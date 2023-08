Voorzitter Samsunspor verklaart breuk met Ihattaren: ‘Draait allemaal om geld’

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 11:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:52

Yüksel Yildirim, de voorzitter van Samsunspor, heeft tekst en uitleg gegeven over de beslissing van de club om uiteindelijk niet met Mohamed Ihattaren in zee te gaan. De 21-jarige voetballer zou extra aanvullende eisen hebben gesteld, hetgeen door Yildirim wordt bevestigd.

“We hadden een akkoord bereikt met Ihattaren”, legt de voorzitter van Samsunspor uit tegenover de lokale krant Halk. “Hij zou in de eerste seizoenshelft per wedstrijd betaald krijgen, omdat hij niet fit was. De speler accepteerde het aanbod en de fans in Samsun verwelkomden hem. Toen begon zijn manager zich er plots in te mengen.”

Yildirim stelt dat de zaakwaarnemer van Ihattaren poogde om de transferdeal op het laatste moment nog te veranderen. “Hij probeerde ons waarschijnlijk in het nauw te drijven. Hij zei dat ze het contract nog niet hadden getekend en dat ze toch maandelijks salaris wilden hebben. Ze eisten ook een groot deel van de transfersom als Ihattaren in de toekomst verkocht zou worden. Dat accepteerden we niet. Ik zei: ‘Je bent een probleemspeler, waarom zouden we je betalen als je niet speelt?"'

Het management van Ihattaren en Samsunspor wisten elkaar vervolgens niet meer te vinden, waardoor het avontuur bij de Turkse club er voor de linkspoot er binnen twee dagen alweer op zat. “We hebben aangegeven dat Ihattaren zou spelen onder de voorwaarden die we eerder hadden afgesproken. Als hij dat niet zou accepteren, was het einde verhaal. Zijn manager vroeg ook om meer geld. Hij accepteerde ons aanbod niet en vertrok. Uiteindelijk draait het allemaal om geld.”

Ihattaren werd woensdag nog op het vliegveld van Samsun welkom geheten door supporters van Samsunspor. Op beelden op internet was te zien hoe zich een grote groep fans verzamelde om het gevallen toptalent te ontvangen. Ihattaren zette onder meer een liedje in en ging op de foto. Ook werden er fakkels ontstoken. Ihattaren kwam samen met zijn vriendin door de deuren van de ontvangsthal, waarna hij luidkeels werd toegezongen door de fans van Samsunspor. De aanvaller annex middenvelder kreeg meteen een sjaal omgehangen en werd bedolven onder de uitzinnige Turkse fans.