Kenny Tete maakt met tekenen contract einde aan geruchten over Besiktas

Kenny Tete blijft Fulham trouw, zo maakt de Londense club vrijdag bekend. De rechtsbenige verdediger, wiens contract eind juni zou aflopen, blijft tot medio 2025 actief op Craven Cottage. Dit omdat de optie om het contract met een jaar te verlengen is geactiveerd. Tete werd onlangs genoemd als mogelijke aanwinst van Besiktas, maar blijft dus actief in de Premier League.

Voorzitter Toni Khan is dolgelukkig met het aanblijven van Tete. "Kenny is een zeer talentvolle speler die in de afgelopen vier seizoenen is uitgegroeid tot een sleutelspeler in onze selectie. Hij is ook nog eens zeer populair bij de fans en echt deel van de Fulham-familie. We zijn er zeer blij mee dat Kenny hier ook volgend seizoen speelt."

Tete staat inmiddels op 98 wedstrijden in het shirt van Fulham in alle competities. In die reeks kwam de 28-jarige verdediger tot vier doelpunten en zes assists. De Londense club roemt op de website zijn verdedigende kwaliteiten als het aankomt op persoonlijke duels met aanvallers.

Fulham haalde Tete in 2020 op bij Olympique Lyon, dat destijds vier miljoen euro neerlegde voor de veertienvoudig international van het Nederlands elftal. De Fransen betaalden zelf drie jaar eerder drie miljoen euro aan Ajax voor de diensten van de vleugelverdediger.

Besiktas

Diverse Turkse media meldden medio april dat Tete met Besiktas een akkoord had bereikt over een driejarig contract. “Als alles goed gaat zullen de handtekeningen op korte termijn gezet worden”, zo klonk het een maand geleden.

Daarbij werd beweerd dat er al een mondeling akkoord zou zijn met de rechtsback, die een overstap wel zag zitten. Tete heeft nu dus besloten om er nog minstens een seizoen bij Fulham aan vast te plakken.

Tete is onder manager Marco Silva overigens niet altijd verzekerd van een basisplaats. De voormalig Ajacied kwam dit seizoen tot achttien duels in de Premier League, FA Cup en EFL Cup. Fulham sluit het seizoen zondag af tegen het zo goed als zeker gedegradeerde Luton Town.

