Verbaal bod op Geertruida komt binnen: circa 25 miljoen euro plus bonussen

Woensdag, 2 augustus 2023 om 22:37 • Mart van Mourik

RB Leipzig gaat zich spoedig met een nieuw bod op Lutsharel Geertruida melden bij Feyenoord, zo weet 1980.nl woensdagavond te melden. Volgens de berichtgeving hebben de Rotterdammers reeds een mondeling bod van circa 25 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage ontvangen uit Duitsland. De verwachting is dat het bedrag ‘later in de week’ formeel neergelegd wordt.

RB Leipzig gaat zich dus spoedig opnieuw melden bij Feyenoord. Begin juli werd al bekend dat er minimaal twee keer was geboden, maar het laatste bod van circa twintig miljoen euro kwam niet in de buurt van wat Feyenoord wenst te ontvangen. Algemeen directeur Dennis te Kloese wil naar verluidt alleen meewerken aan een transfer indien Geertruida de duurste Feyenoorder aller tijden wordt, want volgens de directie is de verdediger ‘niet minder waard dan Jurriën Timber’, die voor circa veertig miljoen euro plus bonussen van Ajax naar Arsenal vertrok.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die Roten Bullen hebben, ten opzichte van een maand eerder, meer onderhandelingsruimte door het naderende akkoord met Manchester City over Josko Gvardiol, die minimaal negentig miljoen euro zou moeten opleveren. Of het aanstaande bod van RB Leipzig in de buurt zal komen van de wensen van Feyenoord, moet nog blijken. Afgaand op de woorden van Te Kloese lijkt een bod van 25 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage niet voldoende te zijn.

Eerder werd al bekend dat de multifunctionele verdediger in een gesprek met trainer Arne Slot kenbaar heeft gemaakt dat hij graag de overstap wil maken naar RB Leipzig. Naar verluidt heeft Geertruida reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de Bundesliga-club, maar een akkoord tussen de clubs is voorlopig nog ver weg. Feyenoord stelt zich tenslotte keihard op in de onderhandelingen.