‘Club die Geertruida vorige zomer ’pijn deed‘ komt nu mogelijk weer bij hem uit’

RB Leipzig komt deze zomer mogelijk opnieuw uit bij Lutsharel Geertruida, zo meldt BILD. De Duitse topclub onderhandelde vorig jaar zomer lang met Feyenoord over een overstap van de 23-jarige multifunctionele verdediger, maar liet de deal klappen op enkele miljoenen. Of Leipzig deze zomer opnieuw voor Geertruida gaat hangt af van de toekomst van Benjamin Henrichs bij die Roten Bullen, zo klinkt het.

De 27-jarige rechtsback van Leipzig ligt nog tot medio 2025 vast in Duitsland en heeft zijn verbintenis nog niet verlengd. Mocht Henrichs ervoor kiezen om niet bij te tekenen, dan wil Leipzig hem verkopen om zo nog iets aan hem te verdienen. Als dat gebeurt is Geertruida een ‘goede kandidaat’ om Henrichs op te volgen, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Die Roten Bullen waren vorig jaar zomer al druk bezig met de komst van de reserve-aanvoerder van Feyenoord, die bijna vier keer zo veel kon gaan verdienen in Duitsland. Leipzig was toen op zoek naar een vervanger van de naar Manchester City vertrokken Josko Gvardiol en zag in Geertruida een goede kandidaat.

Feyenoord wilde vorig jaar zomer volgens De Telegraaf rond de 33 miljoen euro ontvangen voor Geertruida, maar Leipzig wilde niet verder gaan dan 29 miljoen euro. “Dat Leipzig het daarop heeft laten klappen doet pijn bij de speler en daardoor zal Geertruida niet meer opnieuw met de Duitsers om de tafel gaan als de transfer van een andere verdediger alsnog mislukt”, schreef De Telegraaf destijds.

Enkele dagen na het klappen van de deal haalde Leipzig Castello Lukeba van Olympique Lyon binnen. De 21-jarige verdediger werd voor dertig miljoen euro overgenomen en kon dit seizoen doorgaans op een basisplaats rekenen.

Dat Geertruida deze zomer een stap gaat maken lijkt in ieder geval zo goed als zeker. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal ligt nog tot medio 2025 vast in De Kuip, waardoor Feyenoord hem wel moet verkopen. Iedereen binnen de club gunt hem een mooie stap, zo kwam onlangs al naar buiten.

De teller staat inmiddels op 196 wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Geertruida won één landstitel, twee KNVB Bekers en één Johan Cruijff Schaal in dienst van Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties