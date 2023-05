Toekomst Heitinga lijkt bezegeld na vreemde verspreking RvC-voorzitter Eringa

Dinsdag, 30 mei 2023 om 12:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:06

Pier Eringa heeft als RvC-voorzitter van Ajax in het bijzijn van journalisten een opvallende verspreking gemaakt, zo meldt De Telegraaf. Bij zijn verklaring over het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar wilde hij zich niet begeven op het terrein van de trainerspositie en zei daarbij dat het ‘de verantwoordelijkheid is van de zittende directie om een nieuwe trainer aan te stellen en dat hun keus daarna zal worden voorgelegd aan de RvC ter goedkeuring’.

Eringa’s uitlating zou betekenen dat John Heitinga vandaag of morgen te horen krijgt dat Ajax niet met hem doorgaat als hoofdtrainer. “Daarmee geconfronteerd wrong de RvC-voorzitter zich in allerlei bochten om te zeggen dat hij het niet zo bedoelde en sprak over de trainerspositie bij het eerste elftal in het algemeen”, zo schrijft De Telegraaf.

Heitinga zelf gaf zondag na het verloren Eredivisie-duel met FC Twente (3-1) aan in de loop van deze week duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst bij Ajax. “Er gaat snel duidelijkheid komen, voor mij, voor de club, voor iedereen. We moeten verder”, vertelde Hetinga tegenover ESPN. “Ik ga het niet vastpinnen op een dag, want dan krijg je weer een explosie van de media. Als er duidelijkheid is, dan hoor je het wel. Ik heb nu al twee, drie keer gezegd dat er aankomende week duidelijkheid komt.”

Vertrek Van der Sar

Dinsdagochtend werd al wel officieel bekend dat Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. Hij liet weten aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf te zien bij de Amsterdamse club. Het besluit van Van der Sar werd gerespecteerd door Eringa. “Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren. Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen."

De taken van Van der Sar worden overgenomen door de zittende directie. "Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies. Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken. Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen", aldus Eringa.