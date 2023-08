Steijn krijgt steun na ‘laffe streek’ Van Hooijdonk: ‘Het is een slang’

Maandag, 14 augustus 2023 om 22:43 • Wessel Antes

Andy van der Meijde heeft het maandagavond publiekelijk opgenomen voor Ajax-trainer Maurice Steijn in Veronica Offside. Analist Pierre van Hooijdonk beschuldigde De Haagse oefenmeester zondagavond in Studio Voetbal van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' in zijn tijd als hoofdtrainer van NAC Breda, zonder met bewijs te komen. Van der Meijde noemt het een laffe streek en haalt uit naar Van Hooijdonk. “Natuurlijk moet hij weg. Het is algemeen bekend in de voetballerij dat hij een slang is.”

Tafelgast Dick Advocaat stelt evenals Wim Kieft en Van der Meijde dat Van Hooijdonk met bewijzen moet komen. Van der Meijde doet daar een schepje bovenop. “Dit is een steek in de rug van Steijn. Je bent gewoon een rat als je dit soort dingen roept. Het is een schande.” Volgens Van der Meijde moet de NOS ingrijpen. “Waarom zou je hem nog aan tafel laten zitten? Natuurlijk moet hij weg. Als je zulke dingen zegt die niet waar zijn, wat moet je dan met zo’n man aan tafel. Het is algemeen bekend in de voetballerij dat hij een slang is.”

Van der Meijde concludeert dat Van Hooijdonk puur en alleen een wrok koestert jegens Steijn. “Steijn zou zijn zo’n niet altijd hebben laten spelen, maar Sydney heeft onder Steijn 31 van de 38 wedstrijden gespeeld. In de zeven wedstrijden die hij niet gespeeld heeft was hij geblesseerd, omdat hij dronken onder de douche was gevallen en een blessure aan zijn hand had.” Van der Meijde denkt dat Van Hooijdonk met zijn gedrag invloed heeft op de carrière van zijn zoon. “Het is best egoïstisch naar zijn zoon toe. Clubs gaan nu twijfelen omdat zijn vader allemaal rare dingen zegt, dus hij pakt zijn zoon er ook nog mee.” Van Hooijdonk junior begeeft zich momenteel in een uitzichtloze situatie bij Bologna.

Kieft denkt de oplossing te hebben. “Ik denk dat Pierre voorlopig even geen wedstrijden bij Ajax moet doen. Ik denk niet dat hij naar dat stadion moet gaan”, lacht de Amsterdammer. Steijn heeft inmiddels actie ondernomen tegen Van Hooijdonk. De Hagenees eist dat Van Hooijdonk zijn beschuldiging van zondag in Studio Voetbal rectificeert, zo meldde De Telegraaf maandag. De trainer van Ajax heeft Van Hooijdonk daartoe gesommeerd in een brief die verstuurd is door zijn advocaat Jan Kabalt.