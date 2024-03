Gijp ziet ‘ventje van 14’ bij Ajax: ‘Kan niet tegen een Premier League-club’

René van der Gijp heeft donderdagavond met medelijden gekeken naar het optreden van Kristian Hlynsson tegen Aston Villa (4-0 nederlaag). De twintigjarige middenvelder van Ajax is volgens de analist van Vandaag Inside fysiek helemaal nog niet klaar om tegen een club uit de Premier League te spelen.

“Dat IJslandse jochie… Dat kan je niet tegen een Premier League-club laten spelen”, begint Van der Gijp. “Dat ventje heeft een koppie alsof hij veertien jaar is. Daar is niets mis mee, maar die Engelsen denken: wat is dit? Dat kan niet joh!”

Johan Derksen sluit zich bij zijn collega aan. “Zo’n Engelsman vraagt aan hem in dat rijtje in de gang: ‘Mag jij zolang opblijven?’” Van der Gijp herhaalt zichzelf nog een keer. “Dit kan niet joh.” Hlynsson speelde in Birmingham de volledige wedstrijd uit.

In het spelersrapport van Voetbalzone kwam Hlynsson er relatief goed vanaf met een 5,5. “Net als Taylor wist ook Hlynsson geen vuist te maken. De IJslander kwam door de blessure van Kaplan als rechtervleugelverdediger te spelen en moest zich daardoor vooral beperken tot verdedigen. Hlynsson schreeuwde kort na rust nog wel om een strafschop, maar kreeg deze niet.”

Hlynsson is dit seizoen een van de lichtpuntjes in de selectie van Ajax. De rechtspoot was nooit het grootste talent in de jeugdopleiding, maar pakte in de laatste wedstrijden onder Maurice Steijn zijn kans in Amsterdam.

Inmiddels staat de teller voor Hlynsson op 32 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin was de enkelvoudig international van IJsland goed voor 8 doelpunten en 3 assists. Volgens Transfermarkt is Hlynsson momenteel 5 miljoen euro waard. Bij Ajax ligt de middenvelder nog vast tot medio 2026.

Van ’t Schip

Volgens Derksen valt trainer John van ’t Schip niets aan te rekenen. “Johnnie is een aardige gozer, maar heeft als trainer nooit ergens iets gepresteerd. Hij heeft nog nooit een elftal beter laten voetballen. Dit kwam nu even goed uit voor hem en Ajax, dus ze vielen elkaar in de armen. Voor overbrugging is dit prima, maar nu moet Ajax heel goed kijken naar een trainer die iets kan opbouwen.