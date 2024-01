Sem Steijn is woedend op mensen binnen Ajax: ‘Hij heeft heel veel verdriet’

Hans Kraay junior leeft mee met Sem Steijn, zo heeft hij verteld in een video van ESPN waarin de analist terugblikt op de eerste seizoenshelft. De middenvelder van FC Twente is, ondanks alle commotie rond zijn vader Maurice Steijn bij Ajax, bezig aan een uitstekend seizoen.

Steijn is een van de smaakmakers van de Eredivisie dit seizoen en was in de Eredivisie tien keer trefzeker in zestien wedstrijden. De aanvallende middenvelder staat daarmee op plek vier van de topscorerslijst.

Stoïcijnse Sem Steijn dé man van de eerste seizoenshelft? Wel als het aan Hans Kraay jr. ligt: "Ik leef met hem mee, ik vind dat heel knap" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 3, 2024

"Misschien is hij wel mijn man van het laatste half jaar", aldus Kraay. "Hij heeft alleen maar gezeik gehad rond zijn vader. Er zullen ook dingen zijn geweest die hij (Maurice Steijn, red.) niet goed heeft gedaan, maar ik leef wel mee met Sem. Ik vind dat heel knap."

Kraay sprak persoonlijk met de jonge Steijn over de situatie van zijn vader. "Ik heb hier op de gang gestaan met hem toen we een commercial opnamen voor ESPN. Toen zei ik tegen hem: 'Hoe blijf jij zo stoïcijns?' Hij zei dat hij zich daar helemaal niet van kon afzonderen."

"Hij zei: 'Ik ben zo boos op zoveel mensen bij Ajax. Ik heb zoveel verdriet en wakker gelegen van mijn vader'", citeert Kraay uit de mond van de Twente-speler. "Ik schrok daar echt van. Ik heb hetzelfde meegemaakt, toen mijn vader er met pek en veren werd uitgebonjourd bij Ajax."

Maurice Steijn werd op 23 oktober ontslagen door Ajax, een dag na de met 4-3 verloren uitwedstrijd bij FC Utrecht. De club hield de Haagse coach verantwoordelijk voor de historisch slechte start van het seizoen.

Onder leiding van Steijn zakte Ajax af naar de laatste plaats in de Eredivisie. De nederlaag tegen Utrecht was de achtste wedstrijd op rij die niet gewonnen werd door de Amsterdammers. Onder interim-trainer John van 't Schip is de weg omhoog inmiddels ingezet.

