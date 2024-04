Donkerrode kaart in Ligue 1 na karatetrap in het gezicht van tegenstander

Montpellier heeft vrijdagavond in een verhit competitieduel de punten gedeeld met FC Nantes. De thuisploeg kreeg in de slotfase twee rode kaarten. Vooral over de tweede zal nog lang worden nagesproken.

Montpellier kwam net na het verstrijken van de reguliere speeltijd met tien man te staan, nadat Lucas Mincarelli de doorgebroken Nantes-aanvaller Bénie Traoré neerhaalde.

Daar bleef het niet bij, want drie minuten later mocht ook Arnaud Nordin inrukken na een onbesuisde actie. De middenvelder raakte met een karatetrap zijn tegenstander Nicolas Cozza vol in het gezicht.

Cozza kon uiteindelijk worden opgelapt, maar Nantes wist het overtal in de korte tijd die nog resteerde niet uit te buiten. Het bleef daardoor bij de 1-1 die op dat moment al op het scorebord stond.

Nantes doet door het gelijkspel goede zaken in de strijd tegen degradatie. De achterstand op nummer zestien Le Havre bedraagt momenteel vier punten. Montpellier staat op een twaalfde plaats in de Ligue 1.

?? Carton rouge pour Arnaud Nordin. ?? Nicolas Cozza va bien. pic.twitter.com/LvduH0TVTd — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 26, 2024

