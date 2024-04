Arne Slot: de trainer die ‘sleeping giant’ Feyenoord ontwaakte

“Waar je in het voetbal ook werkt, overal is druk en overal moet gepresteerd worden. Overal heb je die spanning van: krijg je voldoende tijd? Ik snap als geen ander dat mensen verwachten dat we een bepaald soort voetbal gaan spelen en dat spelers zich ontwikkelen. Maar het allerbelangrijkste is dat je met Feyenoord wedstrijden gaat winnen. Als dat te lang uitblijft, dan weet je wat er op gang kan komen.” Het zijn de woorden van Arne Slot op 16 juni 2021, als hij voor het eerst als trainer van Feyenoord de pers te woord staat.

Drie jaar, een Conference League-finale, een landstitel en een KNVB Beker later vertrekt de 45-jarige oefenmeester uit Bergentheim naar Liverpool en gaat zijn grote droom om in de Premier League te werken in vervulling. Leeds United, Crystal Palace en Tottenham Hotspur vingen vorig jaar bot bij Slot, maar het project en de mogelijkheden die lonken op Anfield zijn simpelweg niet te weigeren. Een uitgebreide terugblik op de periode van de trainer die drie zomers op rij zijn beste speler verloor, maar sleeping giant Feyenoord wist te ontwaken.

Door Noël Korteweg

Het verhaal van Slot bij Feyenoord begint in december van 2020. Dick Advocaat zwaait op dat moment de scepter in De Kuip, maar heeft technisch directeur Frank Arnesen laten weten dat hij het na het seizoen voor gezien houdt. De ervaren oefenmeester heeft de Rotterdammers in de campagne daarvoor uit een diep dal getrokken en plakte er nog een jaar aan vast, maar in een derde seizoen in De Kuip heeft Advocaat geen trek meer. Arnesen is eind 2020 een klein jaar in dienst bij Feyenoord.

De technisch directeur lijkt niet op zoek te hoeven gaan naar een vervanger van Advocaat. Dirk Kuijt is namelijk beloofd dat hij de opvolger van de immens ervaren oefenmeester zou worden bij Feyenoord. Niet door Arnesen, maar door andere mensen binnen Feyenoord. De Deen vindt echter dat de Rotterdammers beter een andere keuze kunnen maken. “Kuijt stond klaar om Advocaat op te volgen. Hij scheen die toezegging op zak te hebben”, zou Arnesen tweeënhalf jaar later uitleggen in gesprek met Voetbal International.

De technisch directeur geeft aan dat hij zich in eerste instantie aan die belofte wilde houden. “Maar het was een beetje onduidelijk. Ik heb met Dirk lange gesprekken gevoerd, soms heftig. Hij had Feyenoord Onder 19 getraind. Ik zei: ‘Dirk, doe het niet. Ga eerst ervaring opdoen. Ik weet toch hoe het werkt? Het trainerschap is een ervaringsvak. Gaat het fout is je carrière voorbij voordat hij goed en wel begonnen is.’ Dirk snapte dat wel, maar vond het toch heel lastig. Uiteindelijk kwam vanuit de Raad van Commissarissen ook de opdracht om op zoek te gaan naar een trainer met meer ervaring.”

Arnesen komt uit bij AZ-trainer Slot, die in het seizoen 2019/20 met Ajax en Feyenoord om de titel vocht voordat de coronapandemie roet in het eten gooide en ervoor zorgde dat de competitie niet meer werd afgemaakt. Het is niet alleen de manier waarop Slot zijn elftal laat voetballen wat Arnesen erg aanspreekt. Ook de presentatie van de trainer langs de lijn en in de media bevallen goed. “Ik volgde Arne al een tijd en was onder de indruk van zijn presentatie en hoe hij AZ liet voetballen: energiek, aanvallend, volop pressing. Zo zagen we het ideale Feyenoord ook voor ons”, vertelt de toenmalig td.

Arnesen denkt dat Slot nog langdurig vastligt in Alkmaar, waardoor een deal in dat geval een zeer moeilijke opgave wordt. Tot de Deen er dankzij Mino Raiola achterkomt dat de trainer over een aflopend contract beschikt. “Toen hebben we in het diepste geheim toenadering gezocht. Ik heb het niet eens tegen mijn vrouw verteld. We spraken af op een plek die ik nu nog niet wil vertellen. Soms moet je geheimen geheimhouden.” Slot maakt een geweldige indruk op Arnesen tijdens de meeting op de geheime locatie.

“Ik maakte kennis met een trainer die meteen heel duidelijk was en uitstekend uitlegde hoe hij wilde gaan spelen en wat zijn manier van werken precies inhield”, vertelt Arnesen. “Arne zei letterlijk: ‘Iedereen binnen de club zal echt aan de bak moeten.’ Dat klonk als muziek in mijn oren. We bereikten een akkoord en daarna lekte het snel uit. Vervelend voor Arne, met terugwerkende kracht ideaal voor ons.” Want als AZ ter ore komt dat de oefenmeester in het geheim gesprekken voert met Feyenoord, is de club onverbiddelijk.

Slot maakt indruk bij AZ.

Slot wordt een dag nadat de verhalen over Feyenoord in de media komen ontslagen. “We hebben hem met die verhalen geconfronteerd en het bleek waar te zijn”, vertelt Max Huiberts erover op het clubkanaal van AZ. “Dat was voor ons de reden om te zeggen dat we er per direct mee stoppen. Dat is geen heel lang gesprek geweest.” De technisch directeur vindt dat een trainer niet met een andere club bezig kan zijn. “Wij vinden dat mensen die bij AZ werken de volledige focus op AZ moeten hebben.”

Ideale voorbereiding op monsterklus bij Feyenoord

Slot zit vanaf december 2020 zonder werk, maar dat betekent niet dat hij zijn handen vrij heeft. De trainer bereidt zich in de maanden die volgen voor op de monsterklus die hem staat te wachten in De Kuip. Want hoewel Slot het wellicht nooit zal toegeven, moet hij in die periode af en toe weleens gedacht hebben:In de documentairevandie over dat seizoen wordt gemaakt is de onderlinge irritatie tussen de selectie en staf duidelijk te merken. Bovendien vallen de sportieve resultaten ontzettend tegen in de tweede seizoenshelft.

Feyenoord geeft een 1-3 voorsprong in het bekerduel bij sc Heerenveen uit handen wegens een rode kaart van Berghuis en verliest met 4-3. In de daaropvolgende wedstrijden wordt gelijkgespeeld tegen FC Twente (2-2) en FC Groningen (0-0) en verloren van AZ (4-2). Begin mei gaat Feyenoord vervolgens onderuit bij ADO Den Haag (3-2) en verliest het De Klassieker in eigen huis van Ajax (0-3). Gelukkig voor Feyenoord, Advocaat en Slot weten de Rotterdammers in de play-offs wel af te rekenen met Sparta Rotterdam (2-0) en FC Utrecht (2-0), waardoor kwalificatie voor de voorrondes van de Conference League een feit is. Feyenoord snakt naar een frisse en nieuwe start. Slot, die van de clubleiding de opdracht krijgt om attractief aanvallend voetbal te spelen en de marktwaardes van de spelers te laten stijgen, kan officieel beginnen in De Kuip.

Slot wordt gepresenteerd bij Feyenoord.

Als hij eenmaal gepresenteerd wordt aan de pers op een zomerse dag in juni 2021 heeft hij achter de schermen al veel gedaan met Arnesen. “Doordat Arne zonder werk zat, kon hij zich gaan bezighouden met de bouw van het nieuwe Feyenoord”, zou de Deen later vertellen. “We hebben toen heel veel contact gehad. Arne dacht over alles mee. Zo konden we voorbereid aan de transferwindow beginnen en was het prettig dat we snel Guus Til konden huren van Spartak Moskou. Samen met de scouting konden we spelers halen die pasten bij de manier hoe Arne wil spelen.”

Feyenoord heeft niet veel geld te besteden en moet daarom creatief zijn op de transfermarkt. Slot vertelt tijdens zijn presentatie dat hij er op dat moment van uit gaat dat Berghuis bij Feyenoord blijft, maar de trainer komt bedrogen uit. De linkspoot vertrekt dankzij een clausule in zijn contract voor 5,5 miljoen euro naar aartsrivaal Ajax. Slot raakt zijn beste speler kwijt, maar heeft nu wel geld om te investeren en het team naar zijn hand te zetten. Zo worden naast Til ook Marcus Pedersen (twee miljoen euro), Gernot Trauner (anderhalf miljoen euro), Alireza Jahanbakhsh (één miljoen euro) en Fredrik Aursnes (750.000 euro) binnengehaald. Reiss Nelson en Cyriel Dessers worden gehuurd. Ofir Marciano komt transfervrij over.

Nieuwe manier van spelen werkt; Til en Dessers van groot belang

De veranderingen op het veld zijn al snel te merken. Slot is een tegenpool van zijn voorganger Advocaat, die een defensieve tactiek hanteerde en vooral mensen achter de bal wilde hebben. Slot gaat uit van eigen kracht, wil de tegenstanders onder druk zetten en aanvallend voetbal spelen. Het geloof in zijn aanpak groeit als Atlético Madrid tijdens de traditionele openingswedstrijd met 2-1 wordt verslagen. Hoewel het slechts een oefenduel is, geeft het het team en de supporters wel vertrouwen. Toch verloopt de start van Slot bij Feyenoord niet helemaal vlekkeloos, daar FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League een zware kluif blijkt.

Het geloof in de werkwijze van Slot groeit na de zege op Atlético.

De heenwedstrijd eindigt in 0-0 en Drita staat in de terugwedstrijd na een kwartier spelen plots met 1-2 voor. Til maakt in minuut 67 de gelijkmaker, maar ziet drie minuten later Arbnor Muja van Drita alleen op Justin Bijlow afrennen. Muja schiet naast, Til maakt in de negentigste minuut de 3-2: Feyenoord gaat door naar de volgende ronde. Daarin blijkt FC Luzern een prooi (6-0 over twee wedstrijden) en ook IF Elfsborg (6-3 over twee wedstrijden) kan het de Rotterdammers een ronde later niet moeilijk maken. Slot slaagt in september ook voor zijn eerste échte test in de Eredivisie als er met 0-4 gewonnen wordt van PSV. Ook de transfers werpen vrijwel direct hun vruchten af. Til is in de eerste maanden meermaals betrokken bij doelpunten, maar het is Dessers die zich langzaam onsterfelijk maakt in De Kuip.

De spits maakt in één week tijd drie keer het winnende doelpunt tegen Sparta, Union Berlin en AZ. Bij de laatste treffer in die serie, thuis tegen AZ, lijkt bij Marino Pusic – die Slot van AZ heeft meegenomen naar Feyenoord – de frustratie zichtbaar richting zijn oude werkgever. De assistent-trainer viert het winnende doelpunt op de rug van Slot en geeft de vierde official ook nog een speels duwtje. Dessers maakt een paar weken later in het uitduel met Slavia Praag (2-2) twee treffers, waarvan één in de 93ste minuut. Feyenoord plaatst zich door het gelijkspel voor het eerst sinds 2014/15 voor de knock-outfase van een Europees toernooi.

Historische prestaties in de Conference League

Hoewel de tweede ronde van het bekertoernooi direct het eindstation is en De Klassieker wordt verloren van Ajax (0-2), is de progressie die Slot met Feyenoord boekt duidelijk zichtbaar. De club is zeer content met de oefenmeester, want al in februari wordt de eenjarige optie in zijn contract verlengd. Dat Slot de juiste man voor de job is blijkt ook in de tweede seizoenshelft, als de Rotterdammers FK Partizan en Slavia Praag uitschakelen in de Conference League en de halve finale bereiken. In een kolkende Kuip wordt vervolgens afgerekend met Olympique Marseille (3-2) dankzij twee treffers van Dessers en een week later overleeft Feyenoord ook in Stade Vélodrome (0-0). De eerste Europese finale sinds 2002 is een feit.

Slot in Marseille na het bereiken van de Conference League-finale.

Logischerwijs leeft heel Rotterdam vanaf dat moment reikhalzend toe naar de finale, die twintig dagen na het duel in Frankrijk op het programma staat. Slot geeft in de laatste competitieduels met Go Ahead Eagles (0-1 zege) en FC Twente (1-2 verlies) meerdere jeugd- en wisselspelers minuten. De dragende krachten moeten heel blijven. In Tirana moet immers gepiekt worden.

In de dagen vóór de eindstrijd in Albanië vindt een ware volksverhuizing plaats. Duizenden Feyenoord-supporters reizen de club achterna voor de finale tegen AS Roma. Onder hen zijn fans uit alle hoeken van de wereld en mensen die geen directe vlucht naar Tirana geboekt krijgen, dus via allerlei tussenstops door heel Europa op tijd proberen te komen. Op de dag van de finale staat Rotterdam op zijn kop. Op meerdere plekken in de binnenstad is het duel met Roma op grote schermen te zien en ook De Kuip zit bomvol. Bijna 50.000 mensen zitten in het stadion om de finale op schermen te volgen die in de middencirkel zijn geposteerd.

Feyenoord verliest met 1-0. Uitgerekend Trauner, die het hele seizoen nauwelijks op een fout te betrappen is, schat een pass van Gianluca Mancini net verkeerd in en gaat onder de bal door. Nicolò Zaniolo maakt het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgt Roma de trofee. Feyenoord gaat met lege handen naar huis, maar de club staat internationaal weer op de kaart. “We zijn weer olifant in plaats van muis”, wordt dan regelmatig gezegd door supporters, verwijzend naar het clublied Feyenoord, we houden van die club.

Feyenoord verliest, maar staat internationaal weer op de kaart.

Slot en Feyenoord moeten opnieuw beginnen

Slot hoopt na dat seizoen logischerwijs verder te kunnen bouwen aan zijn elftal. Toch moet de trainer helemaal opnieuw beginnen. Van de elf namen die in Tirana aan de aftrap staan blijven alleen Bijlow, Trauner, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökçü. Smaakmaker Luis Sinisterra is niet langer te behouden en wordt voor een recordbedrag van 25 miljoen euro verkocht aan Leeds United. Marcos Senesi vertrekt voor vijftien miljoen euro naar Bournemouth, terwijl Tyrell Malacia hetzelfde bedrag oplevert en de overstap naar Manchester United maakt. Aursnes wordt een jaar na zijn komst voor dertien miljoen euro verkocht aan Benfica.

Feyenoord besluit de koopoptie in het huurcontract van Dessers niet te lichten en ook de huurperiodes van Nelson en Til worden niet verlengd. Dennis te Kloese, die op 1 januari 2022 als algemeen directeur is begonnen maar het grootste deel van de transferzomer wegens medische problemen van Arnesen als technisch directeur fungeert, haalt vervolgens de ene na de andere speler binnen van het geld uit de inkomende transfers. Timon Wellenreuther, Fredrik Bjørkan, Jacob Rasmussen, Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski worden gehuurd, Mohamed Taabouni en Danilo komen transfervrij over en voor Ezequiel Bullaude, Javairô Dilrosun, Igor Paixão, Santiago Gimenez, Quinten Timber en Dávid Hancko worden miljoenenbedragen neergelegd. Mats Wieffer (575.000 euro) en Marcos López (1,2 miljoen euro) worden eveneens binnengehaald.

Die zomer wordt het contract van Slot opnieuw verlengd. De trainer doet immers wat hem gevraagd is door de clubleiding: ervoor zorgen dat de spelers meer waard worden en attractief aanvallend voetbal spelen. Feyenoord haalt ruim zeventig miljoen euro op in die transferzomer en verbreekt met het vertrek van Sinisterra het uitgaande transferrecord dat nog altijd op naam van Kuijt stond. Dat de complete invulling van de selectie is veranderd en de spelers uit alle hoeken van de wereld komen is niet te merken aan de resultaten van het begin van het seizoen. Feyenoord wint vier van de vijf eerste competitiewedstrijden en in het thuisduel met FC Emmen (4-0) komen alle doelpunten van nieuwkomers: Timber, Gimenez, Rasmussen en Szymanski.

De nieuwkomers zijn belangrijk tegen FC Emmen.

Het nieuwe team krijgt vorm

In de eerste wedstrijd van de Europa League, op bezoek bij Lazio, gaat Feyenoord echter hard onderuit: 4-2. De Rotterdammers worden met name in de eerste helft weggespeeld door de Italianen. Het duel in Rome krijgt ook nog een staartje, aangezien Gimenez en Kökçü ruzie krijgen over wie een strafschop mag nemen. Kökçü staat bovenaan de lijst, maar Gimenez eist de penalty op. Laatstgenoemde benut de strafschop, maar de middenvelder is zichtbaar gefrustreerd door zijn collega. Het tweetal post een paar dagen later een selfie vanuit de kleedkamer: alles is bijgelegd en weer goed.

Feyenoord herpakt zich in het tweede groepsduel door Sturm Graz (6-0) in De Kuip van het kastje naar de muur te tikken, maar de topper in Eindhoven tegen PSV (4-3) van een paar dagen later gaat wel verloren. De Rotterdammers delen zowel uit als thuis de punten met FC Midtjylland (2-2) en verliezen bij Sturm Graz (1-0), waardoor eventuele Europese overwintering aankomt op het thuisduel met Lazio. Feyenoord speelt goed en wint dankzij een treffer van Gimenez, die een knappe pass van de doorbrekende jeugdspeler Quilindschy Hartman met wat geluk tot doelpunt promoveert. De Rotterdammers winnen de groep door die zege en mogen de tussenronde in februari overslaan.

Ook in de Eredivisie gaat het Feyenoord goed af. De ploeg van Slot wordt winterkampioen en gaat de WK-break in als trotse koploper. Omdat de selectie relatief weinig spelers bevat die in actie komen op het WK in Qatar, kan Slot na een korte vakantie met zijn ploeg doortrainen terwijl andere teams wachten tot wanneer hun belangrijke spelers terugkeren van het eindtoernooi. In die periode wordt de basis gelegd voor het succes dat in de tweede seizoenshelft zou volgen.

Feyenoord legt de basis voor het succes tijdens de WK-break.

Reuzenstap richting de landstitel in Amsterdam

Wieffer, die in de voorbereiding geblesseerd is geraakt aan zijn enkel, maakt pas in januari tijdens het bekerduel met PEC Zwolle (3-1 zege) zijn basisdebuut. De middenvelder houdt zich ook staande in De Klassieker tegen Ajax (1-1) en verdwijnt daarna eigenlijk niet meer uit het basiselftal. Wieffer staat ook in het veld als de Rotterdammers een 0-2 achterstand in de topper tegen PSV dankzij twee doelpunten van Jahanbakhsh ombuigen naar een 2-2 gelijkspel.

Dan komt naar buiten dat Leeds United verregaande interesse heeft in Slot. The Whites melden zich zelfs in De Kuip, maar kunnen de trainer niet overtuigen. “Feyenoord heeft gezegd dat ze graag willen dat ik blijf en zelf blijf ik ook graag. We zijn met zijn iets met geweldigs bezig. We staan bovenaan in de competitie, zijn door in de beker en we spelen ook nog mee in Europa. Er is heel veel om met heel veel enthousiasme naar uit te kijken de komende tijd.”

“Het is wel een compliment dat zo’n club uit de Premier League interesse in je heeft. Er is echter geen teleurstelling bij mij”, laat Slot weten. Feyenoord wervelt vervolgens in eigen huis langs Shakhtar Donetsk (7-1) als daarna De Klassieker in Amsterdam op het programma staat.

Het verschil tussen koploper Feyenoord en nummer twee Ajax bedraagt op dat moment slechts drie punten. De Rotterdammers weten dat ze bij een overwinning een gigantische stap richting de landstitel zetten, terwijl de thuisploeg moet winnen om kans te blijven maken op het kampioenschap. De Klassieker komt al vroeg los als Gimenez na vijf minuten de score opent. Hartman krijgt twee minuten later een gele kaart en komt weer even later ogenschijnlijk goed weg als hij ontsnapt aan zijn tweede prent van de middag. Slot grijpt hard in en haalt hem na die overtreding direct naar de kant: López is zijn vervanger.

De stand is inmiddels 1-1 als de Peruviaan binnen de lijnen komt, want Edson Álvarez heeft Ajax tien minuten voor de invalbeurt van López langszij gekopt. Dusan Tadic schiet de Amsterdammers nog voor rust op voorsprong. Slot voert tijdens de pauze een aantal tactische wijzigingen door – zonder spelers te wisselen – en het effect daarvan is in de eerste minuten direct zichtbaar als Feyenoord domineert in balbezit en Ajax er eigenlijk niet meer dreigend uit kan komen. Szymanski neemt kort na rust de gelijkmaker voor zijn rekening: 2-2. Wellenreuther weet zich vervolgens ruim tien minuten voor tijd te onderscheiden met een katachtige reflex op een inzet van dichtbij van Mohammed Kudus.

Wellenreuther onderscheidt zich met een cruciale redding.

De Duitse goalie weet zijn vingertoppen tegen het schot van de Ghanees te krijgen, tikt de bal naast en houdt de stand gelijk. Uiteindelijk is het Geertruida die in minuut 86 van dichtbij raak kopt en Feyenoord daarmee de eerste overwinning in Amsterdam bezorgt sinds 2005. Slot realiseert zich dat hij en zijn elftal een gigantische stap richting de landstitel hebben gezet, maar benadrukt dat het team deze overwinning niet te groot moet maken. “We staan waar we staan omdat jullie elke dag ontzettend hard werken”, zegt Slot in de kleedkamer.

“Dat is waarom jullie Ajax in hun eigen stadion konden verslaan zonder dat onze eigen fans erbij waren. Jullie gaan de komende week allemaal naar jullie nationale teams. Sommigen zullen spelen, sommigen niet. Maar zorg ervoor dat jullie fit blijven, jongens. Dit is maar een overwinning. Het is een belangrijke zege, maar het is niet meer dan een zege. We hebben dit seizoen grotere doelen dan hier voor het eerst in achttien jaar weer winnen. Ons doel is groter dan dat.”

“We gaan niet ‘klein’ zijn en nu foto’s of iets dergelijks maken. Het is maar een overwinning in Amsterdam. Zorg ervoor dat je fit terugkomt van je interlandverplichtingen, want dan gaan we het seizoen speciaal maken”, aldus de trainer van Feyenoord. Bij terugkomst in Rotterdam wordt de bus onthaald door honderden, zo niet duizenden supporters. Als Ajax de week erna met 0-0 gelijkspeelt op bezoek bij Go Ahead Eagles en Feyenoord het gat na een zege op Sparta (1-3) vergroot naar acht punten, is het met nog zeven wedstrijden te gaan aftellen geblazen totdat de Rotterdammers de landstitel officieel kunnen binnenslepen.

Aftellen tot de titel met een tussenstop in Rome

Hoewel Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker wel wordt uitgeschakeld door Ajax en die Klassieker wordt ontsierd door de situatie rondom Davy Klaassen, dendert Slot met zijn team door richting het kampioenschap. Feyenoord blijft ondertussen ook indruk maken in Europa. Wieffer schiet met een knappe volley raak in het thuisduel met AS Roma in de kwartfinale, waardoor de ploeg een week later met een goede uitgangspositie naar Italië afreist. De Rotterdammers zijn enkele minuten verwijderd van de halve finale als Paulo Dybala knap wegdraait bij Trauner en de bal in de bovenhoek jaagt. In de verlenging trekken de Romeinen aan het langste eind, waardoor het Europese avontuur van Feyenoord in de kwartfinale ophoudt.

Als Slot naar de kleedkamer loopt roept José Mourinho naar hem dat hij niet naar Napoli of Manchester City moet kijken, maar naar Roma. De trainer van Feyenoord heeft in aanloop naar het tweeluik aangegeven dat hij geniet van de speelstijl van die twee ploegen. Slot negeert Mourinho en loopt stoïcijns door. Het komt hem op complimenten van binnen- en buitenlandse media te staan. Na de nederlaag in Rome kunnen Feyenoord en Slot zich gaan richten op de titel, die drie wedstrijden later binnengesleept zou worden in het thuisduel met Go Ahead Eagles (3-0).

’Slot is meer dan een trainer’

Aanvoerder Kökçü valt na het laatste fluitsignaal in tranen naar de grond alvorens hij door Slot omhoog wordt geholpen. De twee hebben een ijzersterke band ontwikkeld en de trainer van Feyenoord is één van de weinigen die weet van de persoonlijke problemen waar Kökçü dat seizoen mee heeft gekampt. De aanvoerder had last van ‘een klein traumaatje’, zo zou hij later vertellen aanen. “Het kwam door een herstelshake die ik nam en niet helemaal goed viel tijdens de ramadan. Het was een kwestie van de juiste balans in energie die niet in orde was. Zodoende kwam ik maar niet in slaap en dat zorgde voor enorm veel onrust.”

Op het zomerse trainingskamp in Oostenrijk brak Kökçü en ging hij huilend naar Slot. “Ik moest mezelf redden van dat trauma. De trainer zei meteen: ‘Ga maar.’ Ik heb niet op een vliegtuig gewacht en ben met een busje in acht uur naar huis gereden.” Kökçü zocht hulp bij een gedragscoach en volgde EMDR-therapie om van zijn slapeloosheid af te komen. “Het was moeilijk. Er zat heel veel in mijn hoofd. De trainer was één van de weinigen die ervan afwist. Hij is meer dan een trainer, hij begrijpt precies hoe hij met mensen om moet gaan. Vandaar dat ik moest huilen toen ik hem na de kampioenswedstrijd omhelsde.”

Ook Slot zou later over die desbetreffende omhelzing praten. “Voetbaltechnisch, fysiek en mentaal ging Kökçü voorop. Hij heeft mijn vertrouwen altijd terugbetaald. Op het veld en in de kleedkamer was hij een voorbeeld. Daarom zei ik tijdens die omhelzing: ‘Dit heb jij zo verdiend.’” Feyenoord moet na het feest op de Coolsingel nog wedstrijden spelen tegen FC Emmen en Vitesse, maar daar gaat het allesbehalve over in Rotterdam en omstreken. Slot staat namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham en de geruchtenmolen in Engeland draait op volle toeren.

Blijft Slot of gaat hij weg?

Het ene na het andere artikel over een mogelijke stap van Slot naarverschijnt en een deel van de Feyenoord-supporters gaat er eigenlijk al van uit dat de trainer vertrekt. Zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta voert in de week vóór het laatste competitieduel gesprekken met Te Kloese, maar in de media verschijnen tegenstrijdige berichten over de insteek van die meetings.

???????? ???????? ? 2026. ?? Here to stay. Here to keep making memories. pic.twitter.com/lajTfiIAZQ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 26, 2023

Na meerdere dagen vol geruchten en speculaties komt het verlossende woord naar buiten: Slot blijft bij Feyenoord. Sterker nog, hij verlengt zijn contract met één jaar. De trainer gaat naar verluidt een ‘Premier League-salaris’ opstrijken en wordt de bestbetaalde Feyenoord-trainer uit de clubhistorie. Als tegenprestatie verdwijnt de clausule in zijn verbintenis waardoor hij tegen een vast bedrag kan vertrekken. Slot en Feyenoord kunnen zich gaan voorbereiden op nog een seizoen samen.

Feyenoord raakt Kökçü kwijt, maar weet anderen te behouden

Nog voor de nieuwe campagne van start is gegaan wordt Slot door zijn collega’s uitgeroepen tot de beste trainer van het seizoen 2022/23. De oefenmeester wint de Rinus Michels Award voor het tweede jaar op rij en bedankt daar zijn stafleden, de directie en spelers van Feyenoord voor tijdens zijn toespraak. Twee weken eerder is Slot voor het derde jaar op rij zijn beste speler kwijtgeraakt: Kökçü is voor 25 miljoen euro vertrokken naar Benfica.

Een maand na het vertrek van de aanvoerder maakt Te Kloese in gesprek met ESPN duidelijk dat Gimenez ‘honderd procent zeker’ bij Feyenoord blijft. De spits van de Rotterdammers heeft zich in de tweede seizoenshelft van de vorige campagne meermaals bewezen en was uiteindelijk goed voor 23 doelpunten in 45 wedstrijden. In de zomer heeft hij Mexico bovendien de Gold Cup bezorgd door in de 88ste minuut van de finale tegen Panama (0-1) de winnende binnen te schieten. Op 3 augustus verlengt hij zijn contract tot medio 2027 bij Feyenoord.

Begin augustus wordt ook bekend dat Geertruida niet naar RB Leipzig vertrekt. De Duitsers willen de multifunctionele verdediger graag binnenhalen, maar kunnen het niet eens worden over de transfersom en stoppen de gesprekken na wekenlange onderhandelingen. Dat Leipzig de deal laat klappen doet pijn bij Geertruida, die volgens De Telegraaf vervolgens duidelijk maakt dat zij zich in de toekomst niet nog eens voor hem hoeven te melden.

Qua inkomende transfers gebeurt wederom veel, maar het is niet te vergelijken met een seizoen eerder. Ramiz Zerrouki komt eindelijk over van FC Twente, terwijl Thomas van den Belt en Thomas Beelen PEC Zwolle verlaten voor De Kuip. Bart Nieuwkoop keert terug, Wellenreuther wordt definitief overgenomen van Anderlecht en Calvin Stengs wordt herenigd met Slot. Ayase Ueda wordt gestrikt als vervanger van de vertrokken Danilo en Ondrej Lingr en Yankuba Minteh worden gehuurd. Luka Ivanusec komt na wekenlange onderhandelingen met Dinamo Zagreb in de laatste week voor het sluiten van de window over.

Afstraffing in de ArenA

Feyenoord heeft als Ivanusec definitief binnen is al drie wedstrijden gespeeld, maar nog niet gewonnen. PSV gaat er met de Johan Cruijff Schaal vandoor, terwijl Fortuna Sittard (0-0) en Sparta (2-2) een punt pakken. Daarna gaat Feyenoord draaien en speelt het Almere City (6-1), FC Utrecht (1-5) en sc Heerenveen (6-1) compleet van de mat. De Champions League-campagne wordt afgetrapt met een 2-0 overwinning op Celtic, waarna De Klassieker alweer op het programma staat.

Feyenoord schiet uit de startblokken in de Champions League.

Ajax blijkt geen enkele partij voor Feyenoord, dat met een 0-3 voorsprong gaat rusten. Uiteindelijk wordt het duel gestaakt omdat er twee keer vuurwerk op het veld wordt gegooid. Enkele dagen later tekent Gimenez in een lege ArenA voor de 0-4, wat ook de eindstand is. Feyenoord wint voor het tweede seizoen op rij op bezoek bij de Amsterdammers en komt op vier punten van koploper PSV, dat zes wedstrijden na de start van de competitie nog altijd alles gewonnen heeft. Een week later geeft de ploeg van Slot een 1-2 voorsprong weg in het uitduel met Atlético en gaat het met lege handen naar huis, hoewel Feyenoord wel een prima wedstrijd speelde.

Waar de Rotterdammers een wisselvallige Champions League-campagne kennen, blijft Feyenoord in de Eredivisie wel winnen. De eerste nederlaag komt pas eind oktober tegen FC Twente (2-1), waardoor het gat naar koploper PSV oploopt naar zeven punten. De Eindhovenaren hebben na tien wedstrijden nog altijd geen punt verspeeld; Feyenoord bezet plek vier. In Rome wordt iets meer dan een week later verloren van Lazio (1-0), waardoor overwintering in de Champions League een heel lastig verhaal wordt. Als Feyenoord eind november in eigen huis verliest van Atlético Madrid (1-3), is het definitief uitgeschakeld in het miljardenbal. Slot speelt met zijn team na de winterstop in de Europa League.

Topper tegen PSV gaat verloren, maar Feyenoord neemt revanche in bekertoernooi

Begin december gaat ook de onderlinge ontmoeting met PSV (1-2) verloren, waardoor de Eindhovenaren de voorsprong op Feyenoord uitbreiden naar tien punten en overduidelijk de beste papieren hebben voor de landstitel. “Of het gat van tien punten terecht is? Op basis van vandaag denk ik niet, maar je moet wel meenemen dat wij thuis hebben gespeeld”, zegt Slot na de topper. “Het was een behoorlijk gelijkwaardige wedstrijd, dus dan zou je zeggen dat die tien punten niet volledig logisch zijn. Maar als je kijkt naar hoe PSV zich dit seizoen presenteert en hoe wij dat doen, dan is tien punten veel. Het is wel duidelijk dat zij hun wedstrijden makkelijker winnen.”

Feyenoord verliest van PSV.

Feyenoord revancheert zich eind januari door hetzelfde PSV in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker uit te schakelen. Ajax zit op dat moment niet meer in het toernooi, daar het in Stadion Galgenwaard ten onder ging tegen de amateurs van Hercules. Omdat Feyenoord de enige overgebleven club uit de traditionele top drie is, lijken de Rotterdammers de grootste kans te maken om de bekerfinale te bereiken. Onderweg daarnaartoe worden AZ (2-0) en FC Groningen (2-1) verslagen.

Het bereiken van de bekerfinale betekent veel voor Slot, zo vertelt hij na afloop van de halve finale. “Omdat ik, net als de jongens, een hekel heb aan verliezen. Daarnaast vind ik het heel erg leuk om voor prijzen te spelen. In het eerste seizoen was dat de Conference League-finale, vorig jaar hebben we om het kampioenschap gespeeld en nu gaan we spelen voor het winnen van de KNVB Beker. Dat is heel mooi, temeer omdat we deze finale niet gekregen hebben.”

Het bereiken van de bekerfinale komt op een mooi moment, omdat Feyenoord een week eerder door Roma is uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League, dit keer na een strafschoppenserie. Als de topper tegen PSV begin maart met 2-2 gelijk wordt gespeeld, is het duidelijk dat de Eindhovenaren de titel niet meer gaan weggeven. Na dat duel kan Feyenoord zich definitief op de tweede plaats gaan richten.

Paixão opent de score in De Klassieker.

Historische Klassieker en bekerwinst

Voordat Feyenoord en Slot zich op kunnen gaan maken voor de bekerfinale, komt Ajax begin april nog langs in De Kuip. Het zou een historische middag worden, want de Rotterdammers sturen de ploeg van John van ’t Schip van het kastje naar de muur. De doelpunten volgen elkaar na een half uur in rap tempo op. 1-0 Paixão. 2-0 Minteh. 3-0 Hancko. Na rust duurt het tien minuten voordat Minteh de 4-0 maakt. 5-0 Timber. 6-0 Paixão. De uitslag en de manier waarop Feyenoord speelt gaan de hele wereld over. Na die historische afstraffing gaat het vizier op de bekerfinale tegen NEC.

Feyenoord speelt geen geweldige wedstrijd tegen de Nijmegenaren, maar wint wél dankzij een doelpunt van Paixão en legt daardoor beslag op de veertiende beker uit de clubgeschiedenis. Jaarlijks prijzen pakken was vóór de komst van Slot geen zekerheid in De Kuip, maar onder de trainer uit Bergentheim is eigenlijk alles anders. Na afloop wordt Slot gevraagd naar zijn toekomst bij Feyenoord. “Mocht er een club komen die ik heel interessant vind, dan ben ik geen uitzondering op elke andere werknemer in de voetballerij en luister ik daarnaar.”

“Als ik dat een hele mooie kans vind, dan schat ik ook maar zo in dat op basis van wat ik bij Feyenoord gepresteerd heb, dat daar dan een akkoord zal komen. Maar dan moet die club zich wel eerst melden en anders blijf ik met heel veel liefde bij Feyenoord.” Enkele dagen later komt naar buiten dat Liverpool verregaande interesse heeft in Slot, die zelf ook dolgraag de overstap wil maken. Donderdagavond, voorafgaand aan het uitduel met Go Ahead Eagles, is hij heel eerlijk.

Feyenoord wint de TOTO KNVB Beker.

Anfield lonkt

“Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil. Nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Je moet de clubs hun werk laten doen en daar ben ik in afwachting van.” Na het duel vertelt hij op de persconferentie dat hij ervan overtuigd is dat beide clubs een akkoord zullen bereiken.

Bijlow probeert de ontwikkeling die Feyenoord de afgelopen jaren heeft doorgemaakt te verwoorden op de persconferentie in Deventer. “Ik denk dat de trainer de afgelopen drie jaar iets fantastisch heeft neergezet. Toen de trainer kwam hanteerden we een totaal andere filosofie bij de club. Voetballen van achteruit... dat was niet echt ons ding. De hele organisatie, de professionaliteit en alles eromheen is gewoon een stuk verbeterd. Daar heeft de trainer en zijn technische staf een heel groot aandeel in.”

Vrijdagavond komt het verlossende woord naar buiten: Feyenoord en Liverpool hebben een akkoord bereikt over de overgang van Slot, die de duurste Nederlandse trainer ooit wordt. Volgens Fabrizio Romano ontvangen de Rotterdammers een bedrag tussen de dertien en vijftien miljoen euro. Daarmee komt de grote droom van Slot om in de Premier League te werken uit en gaat hij aan de slag bij één van de grootste clubs ter wereld.

Slot vertrekt door de voordeur bij Feyenoord.

Onder Slot maakt hoop plaats voor verwachting bij de Feyenoord-supporters. Elk seizoen een positief transferresultaat draaien wordt bijna regel in plaats van uitzondering. Na bijna 150 wedstrijden, een Conference League-finale, een landstitel, een TOTO KNVB Beker en ruim 120 miljoen euro aan transferinkomsten moet Feyenoord op zoek naar een opvolger van Slot, die door de voordeur vertrekt in De Kuip. De nieuwe trainer heeft grote schoenen te vullen.

