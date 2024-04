Derksen weet wie topkandidaat is om Arne Slot bij Feyenoord op te volgen

Feyenoord moet door het aanstaande vertrek van Arne Slot op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. Liverpool heeft inmiddels een mondeling akkoord bereikt met de Rotterdammers over een transfer van de 45-jarige oefenmeester, waardoor het de vraag is wie Slot gaat opvolgen in De Kuip.

Voetbalzone heeft 15 namen op een rijtje gezet, één daarvan is Marino Pusic. De huidige trainer van Shakhtar Donetsk fungeerde namelijk twee seizoenen lang als rechterhand van Slot.

De 15 namen die Arne Slot deze zomer kunnen opvolgen bij Feyenoord

Vijftien potentiële opvolgers van Arne Slot bij Feyenoord. Lees artikel

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Johan Derksen is Pusic de belangrijkste kandidaat om Slot op te volgen als hoofdcoach bij Feyenoord. “Ik hoorde van een doorgaans goede bron dat Pusic de eerste kandidaat bij Feyenoord is, die zit bij Shakhtar Donetsk nu”, zei Derksen vrijdagavond bij Vandaag Inside. “Die heeft met Slot in het begin gewerkt, ook bij AZ."

Valentijn Driessen bevestigde vervolgens dat de clubleiding van Feyenoord goed te spreken is over Pusic. “Hij staat er wel heel goed op bij de directie ja”, vulde de chef voetbal van De Telegraaf aan.

De 52-jarige Pusic heeft al de nodige ervaring in Nederland opgedaan. Hij was vanaf oktober 2015 2,5 jaar lang assistent-trainer bij FC Twente. Na de degradatie uit de Eredivisie werd Pusic bij de Tukkers voor één seizoen als hoofdtrainer aangesteld.

In de zomer van 2019 ging hij bij AZ aan de slag als rechterhand van Slot. Pusic volgde Slot in juli 2021 vervolgens naar Feyenoord, waar de twee opnieuw 2,5 jaar samenwerkten. Eerder dit seizoen besloot Pusic weer op eigen benen te gaan staan, toen hij de kans kreeg om hoofdtrainer bij Shakhtar te worden.

Pusic debuteerde met een 2-1 nederlaag tegen FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League en zou uiteindelijk derde eindigen in een poule met verder FC Porto en Royal Antwerp FC. Shakhtar stroomde door naar de tussenronde van de Europa League, waar het over twee wedstrijden werd uitgeschakeld door Olympique Marseille.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties