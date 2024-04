‘Mark van Bommel en Marc Overmars gaan vertrekken bij Royal Antwerp’

Mark van Bommel is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Royal Antwerp, zo stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Nederlander zou het niet meer naar zijn zin hebben bij de regerend landskampioen. Ook Marc Overmars zou in zijn kielzog vertrekken.

De naam van Van Bommel werd onlangs al in verband gebracht met AC Milan, de club waar hij succesvol was als speler. Inmiddels lijkt dat gerucht echter weer de prullenbak in te kunnen, daar de Milanezen inzetten op de komst van Julen Lopetegui.

"Van Bommel gaat weg, en volgens mij Overmars ook", onthult Driessen. "Die zijn klaar daar. Die voorzitter (Paul Gheysens, red.) heeft zoveel financiële problemen, die kan zijn afspraken niet meer nakomen."

Driessen baseert zich onder meer op een Belgische bron. "Bij Duitsland - Nederland kwamen Mike en ik een verslaggever van Het Laatste Nieuws tegen en die zei al dat dat in de pijpleiding zat. Van de week hoorde ik dat het einde verhaal is."

"Die ploeg is ook geen schim meer van de ploeg die vorig jaar kampioen is geworden", gaat Driessen verder. Presentator Pim Sedee stelt cynisch dat dat komt door het vertrek van Gaston Ávila naar Ajax. "Ja, alle toppers zijn weggekocht", lacht Driessen.

Waar Ávila voor 12,5 miljoen euro naar Ajax vertrok, harkte Antwerp 18 miljoen euro binnen met de verkoop van Arthur Vermeeren. De talentvolle middenvelder vertrok afgelopen winter naar Atlético Madrid.

Antwerp wist slechts één van de laatste zes competitiewedstrijden te winnen en bezet de laatste plek in de kampioenspoule. De ploeg van Van Bommel staat negen punten achter op Union Sint-Gillis, dat op een Europa League-plek staat.

