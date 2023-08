Rode kaart Nieuwkoop breekt Feyenoord op: landskampioen morst meteen

Zondag, 13 augustus 2023 om 16:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:29

Feyenoord is bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen meteen tegen puntenverlies aangelopen. De Rotterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Bart Nieuwkoop. De rechtsback, die deze week terugkeerde in De Kuip, moest halverwege de eerste helft inrukken. Fortuna kreeg vervolgens de beste kansen, maar sprong daar bijzonder slordig mee om.

Arne Slot koos ervoor om Nieuwkoop meteen voor de leeuwen te gooien. Marcus Pedersen, doorgaans de rechtsback van dienst, lijkt een transfer naar Torino te gaan maken. Verder viel op dat Alireza Jahanbakhsh op de bank moest beginnen. Calvin Stengs begon als rechtsbuiten, terwijl Igor Paixão op links voor de aanvoer moest zorgen. Santiago Giménez was als gebruikelijk de diepste spits. Nieuwkoop was overigens niet de enige die terugkeerde in De Kuip. Dat gold ook voor Fortuna-trainer Danny Buijs.

Feyenoord begon sterk aan het duel en greep vanaf het begin het initiatief, wat leidde tot twee semi-kansen na voorbereidend werk van Nieuwkoop. Beide keren ontbrak het echter aan scherpte voor het doel. Vervolgens was het voor de rechtsback al snel gedaan. Nadat hij op de achillespees ging staan van Iñigo Córdoba trok scheidsrechter Rob Dieperink eerst nog geel, maar kwam hij terug op die beslissing na tussenkomst van de VAR. De terugkeer van Nieuwkoop in De Kuip bleef om die reden beperkt tot slechts 25 minuten.

Dramatische rentree in De Kuip ??



Rood voor Bart Nieuwkoop na een VAR-check. Feyenoord met tien man verder.#feyfor — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2023

Slot besloot na de rode kaart om Ramiz Zerrouki naar de kant te halen, die daar zichtbaar geïrriteerd over was. Thomas Beelen was zijn vervanger in het hart van de defensie. De beste kans van de eerste helft kwam op naam van Paul Gladon. De spits van Fortuna zette Quilindschy Hartman aan de kant met een schouderduw en genoot vervolgens een vrije doortocht richting het doel van Justin Bijlow. Het was de doelman van Feyenoord die redde. Gladon had het vizier deze middag sowieso niet op scherp, zo bleek ook in de tweede helft.

Fortuna kreeg in het eerste kwart van de tweede helft de beste kansen. Tijjani Noslin zag de volledig vrijstaande Cordoba echter over het hoofd, terwijl Gladon na opnieuw matig afronden Bijlow op zijn weg vond. Het was aan de Limburgers zelf te danken dat het overtal niet werd uitgedrukt in de score. Na ruim een uur spelen nam Feyenoord het initiatief weer over. De thuisploeg leek een strafschop te krijgen na een overtreding van Rodrigo Guth op Giménez, maar ook dit werd teruggedraaid door Dieperink na tussenkomst van de VAR. De overtreding was net buiten de zestien en dus volgde een vrije trap.

Een kwartier voor tijd bracht Slot Jahanbakhsh en debutant Ayase Ueda binnen de lijnen in de hoop iets te forceren, maar het was Fortuna dat de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Na een verkeerde terugspeelbal van Geertruida en een glijpartij bij Bijlow had Cordoba de bal voor het intikken voor een leeg doel, maar het was Beelen die de bal ternauwernood van de lijn gleed. Ook de laatste kans van de wedstrijd, een schot van dichtbij van Jahanbakhsh, leverde geen treffer op. Het duel eindigde daarmee in 0-0, een valse start voor de landskampioen.