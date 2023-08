Raad van Commissarissen van Ajax steekt opnieuw stokje voor transfer

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 08:05 • Mart Oude Nijeweeme

De Raad van Commissarissen van Ajax blokkeert opnieuw een aanstaande transfer. Nadat het toezichthoudend orgaan vorig jaar een stokje stak voor de komst van Odisseas Vlachodimos en Lucas Ocampos, probeert het ditmaal de komst van Eduard Spertsyan tegen te houden, schrijft De Telegraaf. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat lijkt zich echter niets aan te trekken van de houding van de RvC en wil de Armeen snel verwelkomen in Amsterdam.

Mike Verweij spreekt in De Telegraaf van een 'potje powerplay'. Mislintat krijgt van de Raad van Commissarissen geen toestemming om Spertsyan te halen, daar voor de transfer zaken moet worden gedaan met het Krasnodar FK. Dat ligt door de Russische invasie in Oekraïne gevoelig. "Duidelijk is dat vooral voorzitter Pier Eringa en commissaris Annette Morsman met de kwestie in hun maag zitten", voegt Verweij toe.

In een eerder stadium werd al duidelijk dat Ajax geïnteresseerd is in de diensten van Spertsyan. De mogelijke transfer van de Armeen stuit bij sommigen echter op weerstand. Onder meer Oekraïner Evgeniy Levchenko stelde in De Telegraaf dat de Amsterdammers de Russische oorlog in Oekraïne zouden sponsoren als zij inderdaad zaken doen met Krasnodar. Mislintat reageerde tijdens het trainingskamp in Duitsland op de gevoelige zaak.

"Het debat dat plaatsvindt in Nederland voeren wij intern uiteraard ook. De vraag is: kun je transfers met een Russische club doen, of niet? Daar kan ik geen antwoord op geven. Er zijn zoveel lagen, perspectieven en dimensies in deze discussie. Zelfs de RvC kan geen beslissing nemen waar iedereen het mee eens is, dat is simpelweg onmogelijk. En dat is waarom er regelgeving bestaat. Iets mag, of iets mag niet. Ik heb niet de autoriteit om te zeggen wat moreel of immoreel is. Een ding is zeker: Ajax zal nooit zaken doen als dat niet is toegestaan."

Sinds Rusland begin 2022 binnenviel in Oekraïne, ligt zakendoen met Russische bedrijven uiterst gevoelig in de westerse wereld. De EU stelde talloze sancties in tegen Rusland, maar voor voetbalclubs gelden buiten morele bezwaren geen beperkingen om handel te drijven. PSV maakte een jaar geleden vier miljoen euro over aan Spartak Moskou voor Guus Til, terwijl Feyenoord een huurdeal sloot met Dinamo Moskou voor Sebastian Szymanski. Uiterlijk op 1 september weten we of ook Ajax zich heeft laat verleiden.