Levchenko laat van zich horen na interesse PSV in Rus Arsen Zakharyan

Donderdag, 3 augustus 2023 om 16:38 • Jonathan van Haaster

Evgeniy Levchenko stelde onlangs in een interview met De Telegraaf dat clubs die zakendoen met Russische clubs 'indirect participeren in de oorlog'. Dat zei de Oekraïner naar aanleiding van de interesse van Ajax in Krasnodar-middenvelder Eduard Spertsyan. Na de berichtgeving van Voetbal International en het Eindhovens Dagblad dat PSV geïnteresseerd is in Arsen Zakharyan van Dinamo Moskou, laat Levchenko opnieuw van zich horen.

PSV ziet in Zakharyan een potentiële opvolger van Xavi Simons, die opteerde voor een definitieve terugkeer bij Paris Saint-Germain en een tijdelijk verblijf bij RB Leipzig. Zakharyan is een nieuwe naam op het lijstje van potentiële Simons-opvolgers. De mogelijke transfer van Zakharyan ligt gevoelig, daar PSV dan zaken zou moeten doen met het Russische Dinamo Moskou. "Voor alle duidelijkheid", schrijft Levchenko op sociale media, "Als PSV of elke andere club in Nederland of Europa een speler uit de Russische competitie koopt, financiert die club indirect de oorlog. Dus ook met Arsen Zakharyan. Het is hypocriet om te denken dat dat geld niet gebruikt wordt voor de oorlog."

Voor alles duidelijkheid als @PSV of elke andere club in Nederland of Europa een spelers uit russische competitie koopt dan financiert die club indirect de oorlog. Dus ook met Arsen Zakharyan. Het is hypocriet om te denken dat dat geld niet gebruikt wordt voor de oorlog. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 3, 2023

Onlangs liet Levchenko in gesprek met De Telegraaf woorden van soortgelijke strekking optekenen. "Ik wil geen namen noemen, maar ik ben door veel clubs gebeld, omdat ze ermee worstelen of ze zaken kunnen doen met Russische clubs", vertelde de voorzitter van de Vereniging Voor Contract Spelers (VVCS) "Nee, Ajax heeft niét gebeld", doelde hij op de interesse van de Amsterdammers in Spertsyan. "Tegen iedereen die het horen wil, zeg ik dat het een morele kwestie is. Ik vind dat Nederlandse clubs geen bloed aan hun handen moeten willen hebben. Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog."

"Als Oekraïner ben ik bevooroordeeld, maar als Ajax Spertsyan van Krasnodar koopt, sponsort men indirect de oorlog", vervolgde hij. "Het is gek dat je achter Oekraïne zegt te staan en een jaar later indirect Rusland steunt. Natuurlijk snap ik ook het belang van Spertsyan en dat dit een mogelijkheid is om hem uit Rusland weg te halen. Maar ik zeg echt: Ajax, niet doen!", liet hij weten. Nu hoopt de voormalig middenvelder van onder meer FC Groningen dat ook PSV zich niet laat verleiden tot een deal met een Russische club. De komst van de Zakharyan naar het Philips Stadion wordt sowieso een lastig verhaal, daar Dinamo al in verregaande onderhandeling is met RC Strasbourg, dat in handen is van Chelsea-eigenaar Todd Boehly.