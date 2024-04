Engeland heeft bar weinig vertrouwen in Slot: ‘Hij is een Ten Hag in vermomming’

Arne Slot krijgt van de Britse analisten bepaald niet de rode loper uitgerold voor zijn komst naar Liverpool. Nederlandse coaches lieten in het recente verleden weinig indruk achter in de Premier League en dat kleeft nu al aan de huidige trainer van Feyenoord. "Slot is een Erik ten Hag in vermomming", stelt presentator Richard Keys bij beIN Sports.

Ten Hag kwam in 2022 met gigantische verwachtingen over van Ajax naar Manchester United, maar de geboren Haaksberger wist the Red Devils niet terug te leiden naar de absolute top. "Over Ten Hag kregen we dezelfde dingen te horen als dat we nu over Slot horen", stelt oud-aanvaller Andy Gray, eveneens presentator bij beIN Sports. "Ten Hag heeft het niet kunnen waarmaken."

Ook oud-keeper Peter Schmeichel is kritisch over de komst van Slot naar Liverpool. "Feyenoord staat nu negen punten achter op PSV, is dat nou zo geweldig?"

Presentator Keys is zeer verrast door de keuze van Liverpool voor Slot. "Maar niet onder de indruk. Er is geen Nederlandse trainer die is geslaagd in de Premier League." Guus Hiddink en Louis van Gaal wonnen wel een FA Cup met respectievelijk Chelsea en Manchester United. "Maar zij hadden ook geen langdurig succes bij een club."

Lange tijd leek Liverpool te gaan voor Sporting Portugal-coach Rúben Amorim, maar de panelen verschoven afgelopen week onverwachts. "Ik begrijp niets van de keuze voor Slot", zegt Gray. "Als je me twee weken geleden dertig keer had laten raden wie Jürgen Klopp zou opvolgen, had ik hem nog niet genoemd."

John Obi Mikel is juist wél enthousiast

De enige in de studio die het voor Slot opneemt is oud-middenvelder John Obi Mikel, die meer dan een decennium voor Chelsea speelde. "Hij is een fantastische trainer die het geweldig heeft gedaan bij Feyenoord. Hij laat het team het soort voetbal spelen dat Liverpool-fans ook graag willen zien: aanvallend, druk vooruit, veel goals", aldus Mikel.

De Nigeriaans oud-international denkt dat Slot bij Liverpool beter terechtkomt dan Ten Hag op Old Trafford. "Het verschil met Ten Hag is dat Liverpool ook de spelers heeft om het voetbal dat de coach voor ogen heeft te spelen."

