‘Toptarget van Mislintat verschijnt half jaar later op de radar bij Juventus’

Woensdag, 15 november 2023 om 07:50 • Mart Oude Nijeweeme

Juventus bekijkt de mogelijkheid om zich te versterken met Eduard Spertsyan, zo meldt Tuttosport. De Armeen, die afgelopen zomer nog hoog op het wensenlijstje stond van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax, moet overkomen van FK Krasnodar.

Spertsyan, die tot dusver 21 keer uitkwam voor Armenië, doorliep de volledige jeugdopleiding van Krasnodar en maakte zijn debuut in het Russische voetbal in 2018. Twee jaar later debuteerde hij op het hoogste niveau in Rusland.

Hij werd onder meer de jongste Armeen ooit in de groepsfase van de Champions League (tegen Chelsea), waarmee hij landgenoot Henrikh Mkhitaryan uit de boeken schoot. Tot dusver staat de teller op 93 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 29 keer wist te scoren en 21 keer aangever was.

Die cijfers zijn ook Juventus niet ontgaan. Tuttosport schrijft dat scouts van de Italiaanse grootmacht de Armeen al enkele weken volgen en de komende dagen opnieuw zullen afreizen naar Krasnodar om hem van dichtbij te bestuderen.

Een andere naam die nog altijd hoog op het wensenlijstje staat in Turijn is Khvicha Kvaratskhelia. De buitenspeler van Napoli heeft echter een aanzienlijk prijskaartje om zijn nek hangen. Spertsyan wordt dan ook gezien als goedkoper alternatief van de Georgiër.

Geklapte deal met Ajax

Enkele maanden geleden leek Ajax akkoord met Krasnodar over een transfersom van 15 miljoen euro voor Spertsyan, maar de Raad van Commissarissen blokkeerde die transfer. De Amsterdammers wilden niet indirect bijdragen aan het Russische regime, dat in oorlog is met Oekraïne.

Hoewel drie Armeense media in een open brief alsnog smeekten om de transfer af te ronden, zag Ajax af van zijn komst. Pier Eringa, de man die de brief in ontvangst nam namens de Raad van Commissarissen, heeft inmiddels het veld moeten ruimen in de Johan Cruijff ArenA. De transfer kwam nooit tot stand.