Organiserende landen van het EK 2028 en EK 2032 zijn bekend

Woensdag, 4 oktober 2023 om 12:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:45

Het EK 2028 wordt gespeeld in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Turkije heeft zijn bid voor de organisatie van het toernooi woensdag ingetrokken, waardoor er nog slechts één kandidaat over is. Het EK 2032 gaat naar verwachting naar Italië en Turkije.

De Turkse voetbalbond heeft besloten om zich te richten op het EK 2032. De Turken voegen zich bij het bid van Italië en willen dus gezamenlijk het Europees kampioenschap organiseren.

Net als voor EURO 2028 is nu voor het EK 2032 nog slechts één kandidaat over, waardoor de UEFA bij de stemming over een week voor een simpele opgave staat.

Engeland organiseerde eerder het WK 1966 en het EK 1996. Ook de finale van het over Europa verspreide EK vond twee jaar geleden plaats op Wembley in Londen. Engeland verloor toen na penalty's van Italië.

Nu slaan de Engelsen de handen ineen met Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland. Voor drie landen is dat een primeur: Ierland, Noord-Ierland en Wales hebben nooit eerder een groot voetbaltoernooi georganiseerd.

Deelnemers automatisch geplaatst?

Organiserende landen zijn doorgaans automatisch gekwalificeerd voor de eindronde. Normaliter gaat dat om één of twee nationale teams, maar bij het EK 2028 ligt dat anders.

Er zijn twee organiserende landen (het Verenigd Koninkrijk en Ierland), maar vijf nationale teams. Het is de vraag of de UEFA liefst 5 van de 24 startplekken wil vrijmaken voor de organisators.

Voor het EK over vijf jaar zijn tien stadions geselecteerd, waarvan er nog twee gebouwd moeten worden. Het gaat om het Casement Park in Belfast en Bramley-Moore Dock van Everton (in Liverpool).

Tien stadions voor EURO 2028

1. Wembley Stadium (Londen) (90.652)

2. Principality Stadium (Cardiff) (73.952)

3. Tottenham Hotspur Stadium (Londen) (62.322)

4. Etihad Stadium (Manchester) (61.000)

5. Everton Stadium (Liverpool) (52.679)

6. St James' Park (Newcastle) (52.305)

7. Villa Park (Birmingham) (52.190)

8. Hampden Park (Glasgow) (52.032)

9. Aviva Stadium (Dublin) (51.711)

10. Casement Park (Belfast) (34.500)