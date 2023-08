‘Nieuwe interesse houdt hoop op Champions League levend voor Ramos’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 10:38 • Bart DHanis • Laatste update: 11:01

Galatasaray is bezig met de komst van Sergio Ramos, zo weet de Turkse journalist Fatih Demirkol van Haber Global te melden op Twitter. Hij schrijft dat de club er alles aan doet om de Spaanse verdediger binnen te halen. Om Ramos binnen te kunnen halen, moet de Deense Victor Nelsson deze transferperiode zijn biezen pakken.

Galatasaray werd afgelopen seizoen kampioen in Turkije en wil via de voorrondes alsnog deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. De eerste horde voor Galatasaray is een tweeluik met het Litouwse FK Zalgris. Het uitduel werd afgelopen dinsdag met 2-2 gelijkgespeeld. Woensdagavond staat de wedstrijd in Istanbul op het programma. Het is voor Galatasaray belangrijk dat er gewonnen wordt, daar Ramos naar verluidt overgehaald wordt met het uitzicht op Champions League-voetbal.

Volgens Demirkol is Nelsson slachtoffer van een eventuele komst van de 37-jarige Ramos. De Deense mandekker kreeg na het gelijkspel tegen Zalgris de volle laag van trainer Okan Buruk en mag dus uitkijken naar een nieuwe werkgever. Cim Bom is sowieso erg actief op de transfermarkt deze zomer. De club haalde onder meer Mauro Icardi, Angeliño en Wilfried Zaha naar Istanbul.

Ramos is sinds juni transfervrij. Zijn contract liep af bij Paris Saint-Germain en hij heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden. De 180-voudig international van Spanje werd afgelopen weken in verband gebracht met onder meer Flamengo, Los Angeles FC en verschillende clubs uit Saudi-Arabië, maar het lijkt erop dat hij niet op deze interesse in wil gaan. Momenteel traint Ramos alleen in afwachting van een nieuwe club.