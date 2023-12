Mogelijk probleem voor PSV: ‘Transfer Til was in strijd met sancties Rusland’

28 voetbalclubs in de EU maken zich mogelijk schuldig aan overtreding van sancties tegen Rusland, waaronder de Nederlandse clubs PSV en NEC, zo meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De Eindhovenaren namen Guus Til in de zomer van 2022 naar verluidt voor drie miljoen euro over van Spartak Moskou. Dit zou tegen de regels zijn geweest

PSV loopt nu het risico ‘op enige manier’ sancties te hebben geschonden, blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van Follow the Money. PSV legde anderhalf jaar geleden drie miljoen euro neer om zich te verzekeren van de komst van Til.

Een transfersom betalen aan Russische clubs is echter in strijd met de sancties tegen Rusland. De transfer van Til vond plaats enkele maanden na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne.

Reactie PSV

Jaap van Baar, de financieel directeur bij PSV, is door Follow the Money om een reactie gevraagd. “Geen van de stakeholders bij Spartak Moskou stond op de zwarte lijst. We deden niks verkeerds”, laat hij weten.

Geen van de betrokken eigenaren of bestuurders bij Spartak Moskou staat op de EU-sanctielijst, maar toch kan de transfer van Til voor PSV nog een vervelend staartje krijgen. De eigenaar van Spartak Moskou, de oliemaatschappij Lukoil, staat namelijk wél op de Amerikaanse sanctielijst.

“Dit is ook relevant voor Europese clubs zoals PSV, omdat Amerikaanse sancties ook van toepassing zijn op bedrijven en personen in het buitenland", schrijft Follow the Money. De Verenigde Staten verwachten dat ook buitenlanders zich aan hun sancties houden zodra er een verband is met het land – bijvoorbeeld als er Amerikaanse bedrijven bij betrokken zijn, een Amerikaans bedrijf sponsor is of als er Amerikaanse infrastructuur wordt gebruikt”, aldus het onderzoeksplatform."

KNVB

Ook de KNVB zit volgens het onderzoek ‘mogelijk in de knel’. “Door het geld van PSV, bedoeld voor Spartak Moskou, te beheren, is de KNVB met haar bank onderdeel geworden van de transactie. Zo dreigt ook de Nederlandse voetbalbond in de problemen te komen met het deposito-verbod van de EU. Veel clubs beweren ‘toestemming’ te hebben van de FIFA, maar die laat weten dat het naleven van sancties de eigen verantwoordelijkheid van clubs is."

NEC

Ook NEC loopt alsnog risico op sancties. De Nijmegenaren lijfden afgelopen zomer Lars Olden Larsen in. De Noorse vleugelaanvaller kwam naar verluidt voor circa 325.000 euro over van FK Pari Nizjni Novgorod. NEC weet nog niet hoe en of het geld over gaat maken naar Rusland.

De Eredivisionist is over de betalingsafhandeling in gesprek gegaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo geeft NEC aan. “Pas op het moment dat er een akkoord komt vanuit het Ministerie kan er een betaling worden gedaan. Ook bij het Ministerie zal nogmaals een check worden gedaan op de personen die tekenbevoegd zijn/bestuurder zijn bij Novgorod. Vooropgesteld dus: er is nog geen betaling verricht aan Novgorod.”

Hoe en waar NEC in de tussentijd het geld van de transfersom aan houdt, wilde de woordvoerder niet vertellen tegenover FTM. Ook niet of de club het geld bij de KNVB heeft ondergebracht.

