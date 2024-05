Deze 2 aankopen van Mislintat werden door de scouting van Ajax te licht bevonden

Onderzoeksplatform Follow The Money heeft alle scoutingsbeoordelingen van de aankopen van Sven Mislintat bij Ajax geopenbaard. Twee spelers werden uiteindelijk te licht bevonden. Ondanks dat de scouting geen enkele speler bestempelde met een positief advies, hebben de directie én Raad van Commissarissen van Ajax in het tijdperk van Duitse technisch directeur al zijn aankopen goedgekeurd.

Twee spelers zijn helemaal niet beoordeeld. Over de komst van Benjamin Tahirovic vond geen overleg tussen Mislintat en de scouts plaats. Zij moesten uit de media vernemen dat de Bosniër door Ajax was ingelijfd.

Follow The Money beschikt over het eindoordeel van alle scoutingsrapporten van Mislintats aankopen: geen van de twaalf spelers had een positieve aanbeveling. De scouts kennen potentiële aankopen bij elke beoordeling – live of op video – een letter toe. A voor een speler met het gewenste niveau, B bij twijfel, C is niet goed genoeg. Wie een D krijgt, is volledig ongeschikt.

Opvallend genoeg kreeg geen van Mislintats aankopen ooit een A. Alle gescoute spelers werden minstens één keer beoordeeld met een C, twee spelers in alle rapporten werden te licht bevonden: Sivert Mannsverk en Jakov Medic.

Mannsverk kwam tijdens de zomerse transferwindow op Deadline Day voor zes miljoen euro over van Molde FK. Voor Medic werd drie miljoen euro overgemaakt aan FC St. Pauli. Beide spelers kregen, net als het overgrote deel van de aankopen, een vijfjarig contract. Alleen de transfervrije Branco van den Boomen werd voor vier seizoenen vastgelegd.

Josip Sutalo en Chuba Akpom kregen de beste scoutingsrapporten. De Kroatische centrumverdediger werd vijf keer als ‘twijfel’ beoordeeld, Akpom viermaal.

Volgens Follow The Moneyzou de scouting op alle posities waar Mislintat spelers voor heeft gehaald alternatieven met betere aanbevelingen hebben voorgedragen.

