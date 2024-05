Juventus stelt ‘legende’ aan om de taken van Allegri tijdelijk over te nemen

Paolo Montero moet de laatste twee competitiewedstrijden van Juventus in goede banen leiden. De 52-jarige Uruguayaan volgt de ontslagen Massimiliano Allegri tijdelijk op als interim-trainer.

Zo lost la Vecchia Signora de trainerskwestie intern op. Montero was actief als de coach van Juventus Onder-19, wiens seizoen dit weekend ten einde kwam, en is nu dus de taak toebedeeld om het roerige seizoen in stijl af te sluiten.

Montero neemt maandagavond de honneurs waar als Juventus het in een onderling duel met Bologna opneemt tegen de rivaal om plek drie. Volgende week zondag wacht het laatste thuisduel van het seizoen, als Monza op bezoek komt.

"Paolo is een Juventus-legende en draagt het DNA van de club al heel lang mee", schrijft i Bianconeri op de eigen kanalen. De afgelopen vijf competitiewedstrijden werden, tamelijk opvallend, allemaal gelijkgespeeld door de Italiaanse recordkampioen.

Juventus bivakkeert momenteel op de vierde plek op de Italiaanse ranglijst. Samen met Bologna en Atalanta strijdt de grootmacht nog altijd om de derde plek. Kampioen Inter en nummer twee AC Milan zijn zeker van hun respectievelijke eindklasseringen.

De club uit Turijn is wel al verzekerd van Champions League-deelname komend seizoen. De Serie A vaardigt komend seizoen vijf teams af voor het miljardenbal en een resultaat in de topvijf kan de ploeg niet meer ontgaan.

Eerder deze week bracht Juventus naar buiten dat er is besloten per direct afscheid te nemen van Allegri. Zijn ontslag bleek een direct gevolg van de misdragingen van de coach jegens de arbitrage tijdens de Coppa Italia-finale deze week, die met 0-1 werd gewonnen van Atalanta.

