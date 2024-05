‘Ajax-top negeerde alle scoutingsrapporten in periode onder Sven Mislintat’

Ondanks dat de scouting van Ajax geen enkele speler bestempelde met een positief advies, hebben de directie én Raad van Commissarissen van Ajax in het tijdperk van Sven Mislintat al zijn aankopen goedgekeurd. Dat nieuws meldt onderzoeksplatform Follow The Money zondagochtend. Journalist Tom Claessens schrijft dat Ajax zijn aandeelhouders voorhield dat alle checks en balances op orde waren.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 17 november 2023 krijgt financieel directeur Susan Lendrink volgens Claessens vele kritische vragen van belanghebbenden over de inkomende transfers. Mislintat kocht in de zomer twaalf nieuwe spelers ter waarde van 115 miljoen euro, maar geen van hen weet in de maanden echt te imponeren.

Lenderink weerlegt alle kritiek. De inkomende transfers zijn grondig nagelopen en alle checks en balances waren op orde. Er keek een ‘dealteam’ van zeker vijftien mensen mee, met juridische, financiële en voetbalexpertise, benadrukt ze. “Er is vastgesteld dat het geschetste proces heeft gewerkt, ook op de laatste dag.”

Ajax krijgt op 7 april 2024 een historisch pak slaag van Feyenoord (6-0), waarna er een dag later opnieuw een algemene ledenvergadering wordt aangekondigd, op 21 mei. Ook maken de Amsterdammers die dag bekend dat het onderzoek van KPMG naar het handelen van Mislintat is afgerond. De RvC presenteert enkel een samenvatting en het rapport wordt niet gepubliceerd, omdat het ‘vertrouwelijke en privacygevoelige informatie bevat’.

Die samenvatting staat haaks op Lenderinks uitspraken van november, zo schrijft Claessens. Het rapport concludeert dat ‘alle sleutelposities in het voetbaltechnische domein kort voor of tijdens de zomerse transferperiode zijn benoemd’. Daarmee wordt gezegd dat iedereen die er iets over te zeggen had, net nieuw was of moest nog aantreden. Daardoor hebben ‘de normale voetbaltechnische checks en balances niet adequaat gefunctioneerd’, valt er in de samenvatting te lezen, terwijl het woord dealteam nergens terugkomt.

Lenderink, chief sports officer Maurits Hendriks, die in de zomer van 2023 pas een half jaar bij Ajax zit en Menno Geelen beslissen niet alleen over transfers van de club. Voor elke transfer boven de miljoen moeten niet alleen twee bestuurders, maar ook twee leden van de RvC tekenen.

Jan van Halst kreeg als nieuw RvC-lid de taak om Mislintat te controleren, maar tikt volgens Follow The Money opmerkelijke deals af. Bijvoorbeeld de eerste spelerstransfer, Benjamin Tahirovic. “Met de scouts heeft geen overleg plaatsgevonden, zij moeten zijn komst uit de media vernemen. Er zijn ook helemaal geen scoutingsrapporten over Tahirovic. Toch gaan de directie en de RvC akkoord”, schrijft Claessens.

Negatieve scoutingsadviezen

Mislintat maakt geen gebruik van het scoutingssysteem van Ajax en vertrouwt volledig op Matchmetrics, dat hij al jarenlang gebruikt en waar hij ook aandeelhouder van is. “Alleen hij en de nieuwe hoofdscout Kelvin de Lang, die pas halverwege de transferperiode aansluit, hebben er toegang toe. Mislintat gebruikt de indrukwekkende visualisaties uit de app om het bestuur van zijn aankopen te overtuigen.”

Follow The Money beschikt over het eindoordeel van alle scoutingsrapporten van Mislintats aankopen: geen van de twaalf spelers had een positieve aanbeveling. De scouts kennen potentiële aankopen bij elke beoordeling – live of op video – een letter toe. A voor een speler met het gewenste niveau, B bij twijfel, C is niet goed genoeg. Wie een D krijgt, is volledig ongeschikt.

Opvallend genoeg kreeg geen van Mislintats aankopen ooit een A, twee van zijn aanwinsten werden zelfs nooit gescout. Volgens Follow The Money kregen alle gescoute spelers minstens één keer een C en werden twee spelers in alle rapporten te licht bevonden. De scouting zou op alle posities alternatieven met betere aanbevelingen hebben voorgedragen.

