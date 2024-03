Memphis Depay pakt Rafael van der Vaart aan: ‘Als ik hem hoor praten...’

Memphis Depay slaat terug na kritiek van Rafael van der Vaart. In gesprek met De Telegraaf laat de aanvaller van Oranje weten teleurgesteld te zijn in een opmerking van de analyticus over zijn fysieke gesteldheid. “Dan denk ik: jongen...”, aldus Memphis.

In de openingsfase van het huidige LaLiga-seizoen kampte Memphis met een zware hamstringblessure, waardoor hij bijna tien wedstrijden niet of nauwelijks in actie kon komen.

In die periode ging onder meer Rafael van der Vaart op zoek naar een verklaring voor het vele blessureleed van Memphis. Bovendien stelde de analyticus dat de spits van Atlético Madrid mogelijk snelheid en wendbaarheid inlevert door zijn ‘geblokte’ lichaam. Onzin, vindt Memphis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik heb het laagste vetpercentage van de laatste tien jaar. Die spiermassa komt er bij kijken. Maar het is niet zo dat ik in de gym zit met het idee ’ik wil een bodybuilder worden’.”

“Als ik Rafael (van der Vaart, red.) op tv hoor praten, dan denk ik: jongen... Oké, hij heeft niet zo lang met mij gespeeld. Maar die andere jongens, zoals Wesley (Sneijder, red.) weten mijn kracht. Die weten dat ik fysiek ijzersterk ben en dat ik zo’n power van nature heb.”

“Dan is het logisch, dat als je geen wedstrijden hebt voor twee, drie maanden, dat dan de spiermassa groeit”, vervolgt Memphis. “En dan langzamerhand weer afneemt door de cardio als je gaat spelen. Maar als je een hamstringblessure hebt, kun je niet gelijk gaan rennen op het veld.”

“Ik probeer te doen wat mijn lichaam vraagt. Of het nu voeding is, de voorbereiding op de trainingen, behandelingen. Ik denk dat mensen niet weten wat ik daar allemaal voor doe. Misschien ook doordat ik daar weinig over post en vooral veel over fashion en muziek”, aldus de spits.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties