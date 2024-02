‘Koopje’ Beelen vergeleken met Ajax-speler: ‘Dan is dat een betere deal’

Sjoerd Mossou is positief verrast door Feyenoord-verdediger Thomas Beelen, zo laat hij blijken in de AD Voetbal podcast én een analyse voor het Algemeen Dagblad. De 22-jarige verdediger speelde donderdagavond tegen AS Roma (1-1) de grootste wedstrijd uit zijn carrière en wist zich tegen topspits Romelu Lukaku knap staande te houden.

De journalist is zeer te spreken over Beelen. “Het was af en toe bijna indrukwekkend wat zo’n jongen liet zien, simpelweg met zijn verdedigende kwaliteiten”, aldus Mossou, die denkt dat de mandekker uit Harderwijk op korte termijn een vaste basisspeler kan gaan worden bij Feyenoord.

De Rotterdammers hebben uitstekende zaken gedaan met de aankoop van Beelen, zo stelt Mossou. “De kans is natuurlijk groot dat Geertruida weggaat in de zomer, dus dan is het top dat je zo’n jongen in huis hebt.”

“Voor 3 miljoen euro is dat natuurlijk een koopje. Leg dat even naast Sutalo van Ajax en dan is Beelen een betere deal. Dat is natuurlijk een inkoppertje.” Ajax nam Josip Sutalo afgelopen zomer voor liefst 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb, terwijl Feyenoord slechts 2,7 miljoen euro neertelde voor Beelen bij PEC Zwolle.

Mossou zag Beelen tegen Lukaku ‘fier overeind blijven’. “Hij pakte al vroeg een gele kaart, maar blijft dan heel rustig. Aan de bal, zonder bal, met veel ruimte in zijn rug. Het maakt hem niet uit, want hij is heel snel. Dit wordt wel een goede speler normaal gesproken.” Beelen speelde tegen Roma pas zijn elfde officiële wedstrijd in het shirt van Feyenoord.

Het internationaal examen van Beelen is pure winst, zo schrijft Mossou ook in de ochtendkrant. “Wie de 22-jarige verdediger gisteravond volkomen soeverein zag acteren in De Kuip, vaak in een rechtstreeks gevecht met de Belgische topspits, kan zich amper voorstellen dat Beelen amper een jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde.”

De wedstrijd tegen Roma was volgens Mossou een geweldige test voor Beelen. “Het kwam op een waardevol moment bovendien. In de Eredivisie speelde de verdediger de laatste weken al uitstekend, tegen Roma zette de verdediger die opmars haast vanzelfsprekend voort.”

