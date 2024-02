Feyenoorder Beelen blinkt uit tegen Lukaku: ‘Had bij PSV absoluut niet misstaan’

Feyenoord-verdediger Thomas Beelen is ‘de grote revelatie’ van het tweeluik met AS Roma, zo schrijft journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X. De 22-jarige mandekker wordt door verschillende media uitgelicht na de talloze duels die hij uitvocht met topspits Romelu Lukaku, tijdens de Europa League-krakers in De Kuip (1-1) en Stadio Olimpico (1-1, 4-2 na strafschoppen).

Feyenoord nam Beelen afgelopen zomer voor zo’n 2,7 miljoen euro over van PEC Zwolle. De rechtspoot fungeert momenteel als vervanger van aanvoerder Gernot Trauner, die opnieuw kampt met een blessure.

Op ESPN spraken analisten Karim El Ahmadi en Kenneth Perez zich donderdag lovend uit over Beelen. “Het is echt heel knap”, aldus El Ahmadi. “Hoe hij vandaag speelde, dat was echt geweldig.”

El Ahmadi spreekt vervolgens over een bijzondere statistiek: Beelen had geen enkele overtreding nodig om Lukaku 120 minuten van het scoren af te houden. “Dan zie je hoe belangrijk snelheid is, dan kan je daar op anticiperen”, aldus de aanvoerder van het kampioenselftal van Feyenoord in 2017.

Perez is het eens met zijn collega. “Een hele knappe ontwikkeling. Je kunt met een gerust hart Trauner vervangen. Die is fysiek kwetsbaar gebleken, dus nu heb je een hele goede vervanger. Ik denk zelfs dat Beelen blijft staan. Hoe je het ook wendt of keert, met Beelen heb je naar voren meer mogelijkheden met zijn snelheid.”

Ook El Ahmadi is van mening dat Feyenoord door moet selecteren. “Trauner heeft best wel veel moeite met ruimte in zijn rug. Het lijkt erop dat hij iets langzamer is geworden na al die blessures. Toen die net bij Feyenoord kwam, was die daar heel sterk in. Nu heb je een probleem met ruimte in de rug van Trauner.”

Afgelopen zomer leek Beelen naar PSV te vertrekken, maar Feyenoord kaapte de deal. Kapteijns denkt dat de verdediger zeker van waarde had kunnen zijn in Eindhoven. “Thomas Beelen is wel de grote revelatie van dit tweeluik met AS Roma. Rustig aan de bal, goed anticiperend en sterk in de duels. Had bij PSV absoluut niet misstaan, maar zijn keuze viel op Feyenoord, omdat PSV per se nog een gerenommeerde verdediger wilde halen.”

De switch die PSV maakte heeft niet goed uitgepakt. “Omdat Zeno Debast en Davinson Sanchez niet haalbaar bleken, is dat uiteindelijk Armel Bella-Kotchap geworden. Die is door blessureleed tot nu toe tot slechts 246 speelminuten gekomen, waardoor er voor Beelen aardig wat speeltijd had gelonkt gezien de kwetsbaarheden van Andre Ramalho.”

De bescheiden Beelen wilde het na afloop in gesprek met RTV Rijnmond niet te veel over zichzelf hebben. “Tot nu heb ik daar nog niet zo over nagedacht, eigenlijk. Tuurlijk voel je wel dat het goed ging. Samen met Dávid (Hancko, red.) hebben we dat goed opgelost denk ik. Buiten het laatste moment om. Maar op dit moment haal ik daar niet echt iets goeds uit, daar ben ik niet mee bezig."

