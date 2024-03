Feyenoord-revelatie heeft een helder doel: ‘Ik stop niet tot ik dat heb bereikt’

Thomas Beelen heeft een duidelijk doel voor ogen bij Feyenoord: de 22-jarige mandekker wil hoe dan ook een onbetwiste basisspeler worden bij de Rotterdammers. Beelen blijkt een uitstekende vervanger voor de momenteel geblesseerde Gernot Trauner en vormt een sterk duo met Dávid Hancko. “Hoe realistisch en nuchter ik ook ben, ik droom groot”, aldus de rechtspoot in gesprek met Feyenoord Magazine.

Beelen kon afgelopen zomer na een sterk seizoen met PEC Zwolle kiezen uit PSV en Feyenoord. De keuze viel uiteindelijk op de regerend landskampioen, waar hij lange tijd Trauner en/of Lutsharel Geertruida voor zich moest dulden. De Oostenrijkse publiekslieveling van Feyenoord kampt echter sinds begin februari met een hamstringblessure, waardoor Beelen nu een lange periode krijgt om zich te laten zien.

Die kans pakte de in Harderwijk geboren verdediger met beide handen aan. Vooral zijn optredens tegen Romelu Lukaku in het tweeluik met AS Roma sprongen daarbij in het oog. “Ik kom over als een rustige en vriendelijke jongen”, begint Beelen. “Mensen zouden denken dat ik te aardig of te lief ben om door te breken als profvoetballer, maar geloof me: ik ben mentaal sterk genoeg.”

“Dat zie je ook terug op het veld. Ik ben juist iemand die de mouwen opstroopt en duels aangaat. Dan komt dat stoïcijnse weer naar boven”, aldus Beelen, die dit seizoen tot dusver achttien keer zijn opwachting maakte onder Slot. “Dat ik in mijn eerste seizoen niet alles zou spelen wist ik van tevoren”, bekent hij.

“Je kan niet verwachten dat je vanuit de Keuken Kampioen Divisie meteen een bassispeler wordt. Maar, daar komt het weer, dan moet je wel geloven dat het kan. Toen ik nog wisselspeler was bij PEC Zwolle Onder 21 durfde ik niet hardop te zeggen dat ik in de top van Nederland terecht zou komen.” Dat zou ‘belachelijk’ zijn geweest, zegt Beelen. “Maar ik geloofde het wel.”

“Hoe realistisch en nuchter ik ook ben, ik droom groot. Ik wil uitgroeien tot een onbetwiste basisspeler in De Kuip. En ik stop niet tot ik dat heb bereikt”, vervolgt de zomeraankoop. Beelen moest in de eerste seizoenshelft nog regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank. Die periode heeft hij gebruikt om extra dingen voor zichzelf te doen.

“Dingen die je normaal niet kan doen als je speelt. Ik denk dat dat sowieso een positieve invloed heeft gehad op de speler die ik nu ben. Uiteindelijk heb je soms wat geluk nodig. Dat pakt nu goed uit voor mij”, liet hij vrijdag optekenen in het item #IntoTheWeekend van Feyenoord.

Beelen geeft aan dat hij het moeilijk vindt om van zijn huidige prestaties te genieten. “Ik denk dat ik het niet allemaal verwerkt heb. Misschien dat ik er van de zomer iets meer bij stil kan staan. Als je een goede wedstrijd hebt gespeeld ben je die avond even blij, maar een paar dagen later moet je weer. Ik heb sowieso moeite met ‘genieten’, want het gaat zo snel en het kan ook zo snel weer omslaan. Als je een langere periode van rust hebt, komt dat misschien wat meer.”

