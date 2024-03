Eredivisie-revelatie werd niet gebeld door Koeman: ‘Er is veel concurrentie’

Thomas Beelen is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Feyenoord. De centrumverdediger speelt de laatste weken als vervanger van Gernot Trauner en doet dat naar behoren. Een plek in de selectie van het Nederlands elftal zit er echter nog niet in.

Bondscoach Ronald Koeman maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende twee interlands tegen Schotland en Duitsland. Op die lijst prijkte niet de naam van Beelen.

"Het is nog wat vroeg om het daarover te hebben", blijft de verdediger van Feyenoord bescheiden in gesprek met de NOS. "Er is ook veel concurrentie op mijn positie."

"Ik heb er ook nog niet echt over nagedacht", gaat Beelen verder. "Ik speel pas net bij Feyenoord. Het Nederlands elftal is meer iets voor de toekomst. Al kan het heel snel gaan in de voetballerij. Dat heb ik zelf meegemaakt."

Koeman haalde in totaal negen verdedigers bij Oranje: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij.

Geluk

Beelen profiteert optimaal van het blessureleed bij Trauner. "In het begin heb ik veel op de bank gezeten. Die kans is aanwezig als je de overstap maakt van Zwolle naar Feyenoord, maar het is nooit leuk."

"Ik heb in die periode wel veel geleerd op de trainingen en daar heb ik nu profijt van. Het verschil in kwaliteit is groot tussen Zwolle en Feyenoord. Soms moet je wat geluk hebben. Dat heb ik met de blessure van Gernot. Dat heeft voor mij goed uitgepakt."

