Ajax verrast en haalt op Deadline Day wederom een verdediger

Vrijdag, 1 september 2023 om 14:06 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:26

Ajax gaat zich versterken met Borna Sosa, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag. De 25-jarige linksback moet overkomen van VfB Stuttgart en is dus een oude bekende van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Ajax en Stuttgart zijn mondeling akkoord over een transfer van de 25-jarige linksback, waarmee volgens Florian Plettenberg van Sky Sport zo'n tien miljoen euro gemoeid gaat. Sosa is al onderweg naar zijn medische keuring.

Daarmee haalt Mislintat wederom een verdediger naar de Johan Cruijff ArenA. Eerder trok Ajax namelijk al Jakov Medic, Josip Sutalo en Gastón Ávila aan. Laatstgenoemde kan net als Sosa op de linksback-positie uit te voeten. Het is onbekend wat voor gevolgen de komst van de Kroaat heeft voor Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, de twee linkervleugelverdedigers die Maurice Steijn tot dusver gebruikte dit seizoen. Gezien de hoeveelheid verdedigers die de trainer tot zijn beschikking heeft is het niet ondenkbaar dat er nog iemand vertrekt.

Sosa staat sinds 2018 onder contract bij VfB Stuttgart, dat hem destijds van Dinamo Zagbreb overnam. Bij die Schwaben kwam hij tot nog toe tot 115 officiële duels, waarin hij goed was voor 5 goals en 35 assists. Sosa is 14-voudig international van Kroatië. Op het WK in Qatar, waar de Kroaten tot de halve finales reikten, was hij onder bondscoach Zlatko Dalic een onbetwiste basisspeler.