Opvallend interview van Borna Sosa: ‘Dit seizoen was slechts een opwarmertje’

Borna Sosa heeft geen spijt van zijn transfer naar Ajax, zo zegt de 26-jarige Kroaat in gesprek met het Duitse Transfermarkt. De achttienvoudig international weet zeker dat er betere tijden aankomen in de Johan Cruijff ArenA. De fel bekritiseerde Sosa stelt dat dit seizoen een ‘opwarmertje’ is voor zijn tweede dienstjaar in Amsterdam.

De vleugelverdediger had zich een andere start in Nederland voorgesteld. “Het is raar. Het irriteert, want zo'n seizoen als dit gebeurt normaal gesproken niet bij Ajax”, aldus Sosa, die afgelopen zomer door de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat voor 8 miljoen euro werd opgepikt bij VfB Stuttgart.

Sosa ligt bij Ajax tot medio 2028 vast. Het lijkt erop dat de linkspoot niet denkt aan een snelle uittocht bij de Nederlandse recordkampioen. “Ik weet zeker dat we volgend seizoen beter zullen zijn. Er zijn deze zomer veel nieuwe spelers bijgekomen, het is moeilijk om daar een team van te maken. Dit seizoen was slechts een opwarmertje, het komende seizoen zullen we laten zien wat we kunnen.”

“De trainerswissel was belangrijk voor ons”, concludeert Sosa. “John van 't Schip was oud-speler bij Ajax en begrijpt de club beter. Je moet de club begrijpen, want het is niet eenvoudig om hier trainer te zijn. Er is hier veel druk omdat de landstitel altijd het doel is, zoals bij Bayern München.”

Sosa is blij met de nieuwe formatie waarin Ajax speelt. “We hebben de opstelling veranderd en spelen nu zoals Stuttgart, wat beter bij mij past. De chaotische fase is voorbij, we staan stabiel in de competitie en ik hoop dat we het seizoen met een goed gevoel afsluiten.”

Tot slot toont Sosa zich ambitieus. “De Eredivisie mag niet mijn eindbestemming zijn, ik wil in ieder geval nog één stap zetten. Ik weet alleen niet waarheen. Dat kan naar de Premier League zijn, of terug naar de Bundesliga. Ik vind die competitie erg aantrekkelijk, maar de competitie is niet het belangrijkste.”

Het is onduidelijk wanneer Transfermarkt met Sosa heeft gesproken. Het artikel op de Duitse website is op vrijdag 15 maart om 11:00 uur gepubliceerd. Een enigszins opmerkelijke timing gezien Sosa’s uitspraken. Ajax wist afgelopen zondag in eigen huis niet te winnen van Fortuna Sittard (2-2), waarna donderdagavond een vernederende nederlaag bij Aston Villa (4-0) volgde.

