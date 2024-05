Anderlecht-fans ontsporen volledig en klimmen VIP-zone in om klappen uit delen

Een groep supporters van Anderlecht heeft zich zondagavond van zijn allerslechtste kant laten zien. De groep deelde rake klappen uit aan een fan van tegenstander Club Brugge, nadat die zijn vreugde over de 0-1 overwinning liet blijken. Het is onbekend hoe het de Club-fan, die in de VIP-zone zat, vergaat. De Anderlecht-fans sloegen op de vlucht.

Door de zege op Anderlechts terrein nam Club een voorschot op de landstitel. Met nog één speelronde te gaan kwam Blauw-Zwart op 49 punten, drie meer dan de achtervolgers in de kampioenspoule.

Club staat er qua doelsaldo echter veel beter voor dan de concurrentie. Met +15 ten opzichte van Union Sint-Gillis (46 punten, +3) en Anderlecht (46 punten, +2) kan het de titel alleen nog door een wonder mislopen.

Logischerwijs werd dat gevierd door de fans. In de VIP-zone werd een bescheiden feestje gevierd nadat het laatste fluitsignaal klonk. De Anderlecht-ultra's konden dat moeilijk verkroppen. Ze klommen over de railing heen, die ze scheidde van de VIP-zone, en sloegen op een feestvierende fan in.

Bekijk hier de beelden van het incident via Het Nieuwsblad.

Het was niet het enige akkefietje in en rondom het Lotto Park zondagavond. Anderlecht-ultra's zaten vedette Igor Thiago en enkele Club-medewerkers al achterna toen zij het stadion in probeerden te komen.

Ook trachtten de Anderlecht-fans na afloop de bussen Club-supporters te bereiken, maar slaagden daar naar verluidt niet in.

Nederlandse inbreng was er zondag niet bij Club. Bjorn Meijer viel begin mei uit tegen Royal Antwerp en staat daardoor meerdere maanden aan de kant. Wel kwam voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg in actie. De Deen stond aan de aftrap bij Anderlecht, maar werd na 72 minuten gewisseld.





Taferelen op de sp*rtingtribune. "La classe" noemen ze dat in br*ssel? Klasse koop je niet, marginaliteit in overvloed daar. #ANDCLU pic.twitter.com/ykr376GUad — Kolia Devreker (@KoliaDevreker) May 19, 2024

Vlak na het laatste fluitsignaal juichte een Club Brugge-fan met de

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties