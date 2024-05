Footy Headlines onthult speciaal 125-jarig bestaansshirt Ajax met uniek detail

Footy Headlines heeft een uniek jubileumshirt gelekt, dat Ajax in het begin van 2025 uit gaat brengen. Het shirt is een ode aan het 125-jarige bestaan van de club en heeft een uniek detail: het oude logo op de borst.

Volgens Footy Headlines, een autoriteit op het gebied van het presenteren van gelekte shirts, gaat het shirt aan het begin van 2025 in de verkoop.

Het jubileumshirt dat Ajax ter ere van het 125-jarige bestaan gaat uitbrengen © Footy Headlines.

Op 18 maart 1900 werd de Amsterdamsche Footballclub Ajax opgericht. In maart volgend jaar is het dus 125 jaar geleden dat de in Amsterdam geboren voetbalvereniging zijn wieg vond.

Ter viering van die mijlpaal gaat Ajax voor het eerst in de geschiedenis een jubileumshirt uitbrengen ter ere van het bestaan van de club.

In het seizoen 2020/21 brachten de hoofdstedelingen ook een speciaal Champions League-shirt op de markt. Dat zwart met gouden shirt was toen een groot succes, evenals het Bob Marley-shirt een jaar later.

Footy Headlines verwacht dat Ajax het traditionele oude logo gaat gebruiken op de borst en dat sponsor Adidas ook de klassieke trefoil gaat gebruiken. Het shirt heeft bevat bordeauxrode strepen en crème-achtige accenten.

