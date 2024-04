NRC onthult welke cruciale bron niet is gehoord in onderzoek naar Mislintat

Het NRC heeft meer details naar buiten gebracht over het onderzoek naar voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax. Het dagblad schrijft dat een aantal cruciale betrokkenen niet is gehoord, waaronder ICM Stellar, het kantoor dat de belangen van Borna Sosa vertegenwoordigde.

Uit het onderzoek van forensisch accountant KPMG blijkt dat er ‘geen grond voor aansprakelijkheidsstelling is’. Wél roept de handelswijze van Mislintat ‘vragen op’, zo luidt de conclusie die maandag door Ajax werd gedeeld.

Het NRC stelt dat het onderzoek meer vragen oproept dan dat het beantwoordt. Zo werd er niet gesproken met belangrijke betrokkenen, melden bronnen aan het dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uit het onderzoek wordt niet duidelijk op welke bronnen en informatie KPMG zich baseert. De forensisch accountant heeft geen opsporingsbevoegdheid en was volledig afhankelijk van door Ajax aangeleverde informatie.

Drie transfers

In totaal werden drie van de twaalf transfers onderzocht. Naast Sosa kwamen ook de deals van Gastón Ávila van Royal Antwerp en Chuba Akpom van Middlesbrough onder een vergrootglas te liggen.

Opvallend is echter dat KPMG niet met een aantal belangrijke betrokkenen sprak rond het onderzoek. Zo was er geen contact met het zaakwaarnemerskantoor dat Sosa vertegenwoordigde: ICM Stellar.

ICM Stellar behartigde de belangen van Sosa, totdat de Kroatische verdediger kort voor zijn komst naar Ajax overstapte naar een ander kantoor. Die partij, Arthur Beck van AKA Global, was een zakenrelatie van Mislintat.

Dat Stellar niet is gehoord is uiterst opmerkelijk te noemen, daar de transfer van Sosa de aanleiding vormde voor het hele onderzoek.

Ook zaakwaarnemer Steinar Dietz werd niet gehoord. Hij was betrokken bij de transfer van Ávila. "Ik had me kunnen voorstellen dat ze mij hadden gebeld voor mijn ervaringen met Sven. Die waren goed en verliepen normaal", laat hij weten.

Tot slot is ook rond de transfer van Akpom lang niet iedereen gehoord. Zo was er geen contact met Middlesbrough, de club die de Engelse aanvaller voor ruim twaalf miljoen euro verkocht aan Ajax.

Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en Universiteit Leiden, zegt weinig met het onderzoek te kunnen. "Het blijft volstrekt onduidelijk wie gehoord is en op basis van welke informatie het rapport tot stand is gekomen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties