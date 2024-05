Voormalig supertalent vertrekt roemloos door de achterdeur bij Tottenham Hotspur

Ryan Sessegnon gaat Tottenham Hotspur transfervrij verlaten. Dat bevestigt Fabrizio Romano maandagochtend op X. De 24-jarige vleugelspeler heeft nog een contract met medio 2025, maar dat wordt in overleg ontbonden. Sessegnon werd in 2019 nog met veel bombarie binnengehaald als één van de grootste Engelse talenten van dat moment.

In de zomer van 2019 vocht het ganse ondermaanse om de krabbel van de toen negentienjarige Sessegnon. De talentvolle linkspoot had er toen net één Premier League-seizoen op zitten, bij Fulham, waar hij werd opgeleid.

Namens die club was hij een jaar eerder al tot Speler van het Jaar verkozen in de Championship. Uiteindelijk ging Tottenham er met Sessegnon vandoor.

The Spurs deden dat ten overstaan van een transfersom van 27 miljoen euro. Sessegnon wist dat bedrag amper waar te maken.

Hij begon nog goed, en groeide uit tot de jongste Spurs-speler ooit die scoorde in de Champions League. Op zijn volgende goal moest hij bijna drie jaar wachten.

Dat kwam vooral door blessures, waardoor Sessegnon ook afgelopen seizoen geplaagd werd. In totaal verzamelde hij nog maar 57 optredens voor Tottenham, waarin hij driemaal scoorde en viermaal aangever was. Zijn beste jaargang was die van 2022/23. Sessegnon kwam toen 23 keer in actie, en trof twee keer doel.

Volgens Romano is er in zowel Engeland als de rest van Europa veel belangstelling voor de geboren Londenaar. Zijn voorkeur zou uitgaan naar een overstap binnen de Premier League. Transfermarkt taxeert Sessegnon momenteel op een marktwaarde van dertien miljoen euro. In het seizoen 2020/21 kwam hij ook nog op huurbasis uit voor TSG Hoffenheim.

