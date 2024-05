L'Équipe: Opvolger Farioli staat klaar, Ajax-deal kan in paar dagen rond zijn

Het heeft er alle schijn van dat Francesco Farioli de komende dagen bij Ajax wordt gepresenteerd, verwacht ook L'Equipe. Het Franse sportblad weet ook meer over de opvolging van de bij OGC Nice vertrekkende trainer. Volgens L'Équipe is de momenteel clubloze Bruno Génésio topfavoriet voor de job in Zuidoost-Frankrijk.

Spijts de vermeende interesse van Brighton & Hove Albion lijkt een deal tussen Farioli en Ajax ophanden. De Italiaan gaat voor drie jaar tekenen en geldt als alternatief voor Graham Potter, die bedankte voor de klus in de Johan Cruijff ArenA.

L'Équipe verwacht geen problemen omtrent de afkoopsom voor Farioli. "Gegeven zijn lage salaris – grofweg 70.000 euro per maand – en zijn korte contractduur, moet deze compensatie geen obstakel vormen", aldus de krant.

De krant weet ook dat de clubleiding van Nice inmiddels zijn fiat heeft gegeven voor een vertrek van Farioli. Génésio zou kandidaat nummer één zijn voor zijn opvolging.

Laatstgenoemde is clubloos sinds zijn vertrek bij Stade Rennes in november. Daar werd zijn contract met wederzijds goedvinden ontbonden, toen les Rouge et Noirs vlak boven de degradatiezone bungelden.

Génésio, oud-speler van Nice, trainde in het verleden onder meer nog Olympique Lyon en Beijing Guoan. Eremetaal behaalde de oefenmeester nog nooit.

Het veld zal eerst echter geruimd moeten worden door Farioli. De aanstaande Ajax-trainer gidste Nice vorig seizoen naar een vijfde plaats in de Ligue 1.

