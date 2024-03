Sosa onthult: 6 spelers van Ajax gingen het gesprek aan met fans over uitfluiten

Borna Sosa en vijf andere spelers van Ajax, die samen de spelersraad vormen, zijn onlangs met een supportersdelegatie om tafel gegaan om te spreken over verschillende onderwerpen die spelen in de Johan Cruijff ArenA. Ook het uitfluiten van de eigen spelers kwam daarbij ter sprake. Naast Sosa waren Gerónimo Rulli, Devyne Rensch, Jordan Henderson, Steven Berghuis en Steven Bergwijn aanwezig tijdens het ‘goede gesprek’.

Sosa begrijpt dat de supporters kritisch zijn. “Druk van supporters is er altijd wel, maar dit is tot op heden natuurlijk een shitseizoen. Normaal gesproken doorbreek je de negativiteit alleen door succes met een paar zeges op rij. Lukt dat niet, dan wordt elke wedstrijd zwaarder”, aldus de Kroatische linksback tegenover supportersmagazine Ajax Life.

De vleugelverdediger spreekt van een goed gesprek. “Ze gaven onder andere aan dat het voor hen moeilijk is de gehele sfeer in het stadion te beïnvloeden. Je kunt met tweeduizend man wel positief blijven aanmoedigen, maar het lukt niet altijd om iedereen daarin mee te krijgen”, zo onthult Sosa.

Sosa verwacht snel betere tijden in Amsterdam. “Ik zie de progressie wel. We komen vanaf de achttiende plek. Het feit dat we daar stonden, gaf lange tijd veel negatieve energie. Dat is andersom bij de ploegen boven ons. Zij leven het hele seizoen veelal in positivisme.”

De linkspoot heeft een duidelijk doel opgesteld voor het restant van het seizoen. “Wat we dit seizoen ook bereiken, het is in de ogen van supporters onvoldoende. De ranglijst liegt niet. Het enige wat we nog kunnen doen, is alles geven om er het maximale uit te halen. Ajax moet Europees voetbal halen.”

De 26-jarige Sosa kwam afgelopen zomer op Deadline Day voor 8 miljoen euro over van VfB Stuttgart. Sven Mislintat, de door Ajax reeds ontslagen technisch directeur, liet de linksback een rijkelijk contract ondertekenen tot medio 2028.

Het verblijf van Sosa in Amsterdam is echter nog geen succes. De achttienvoudig international van Kroatië kwam tot dusver 1.452 speelminuten in actie namens Ajax, verdeeld over 21 optredens. Daarin gaf Sosa vijf assists.

