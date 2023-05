Ajax kan CL vergeten door enorme misser Brobbey maar houdt AZ wel onder zich

Zaterdag, 6 mei 2023 om 22:55 • Jordi Tomasowa

Ajax en AZ hebben zaterdagavond de punten in de Johan Cruijff ArenA gedeeld. Brian Brobbey liet voor rust na om de ban voor de Amsterdammers in vrijstaande positie te breken, terwijl Mayckel Lahdo namens AZ in het tweede bedrijf pech had met een schot op de paal: 0-0. Door de remise kan Ajax Champions League-voetbal nagenoeg vergeten. Het gat met nummer twee PSV bedraagt vijf punten met nog drie duels te gaan. AZ wordt nog wel op twee punten achterstand gehouden.

Heitinga koos er bij Ajax voor om de van een blessure teruggekeerde Mohammed Kudus direct in de basis te posteren. De Ghanees verving Steven Berghuis, die door een blessure ontbrak. Devyne Rensch kreeg als rechtsback de voorkeur boven Jorge Sánchez. Net als de Amsterdammers kregen ook de Alkmaarders uitstekend nieuws uit de ziekenboeg te horen, daar Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis weer volledig beschikbaar waren. AZ trad aan in speciale zwarte shirts, die na afloop geveild worden ten behoeve van de Alkmaar Zaanstreek Foundation.

Beide ploegen schotelden de bezoekers een uiterst vermakelijke openingsfase voor. Ajax liet zich zien via Brobbey (kopbal) en Kudus (schot rakelings naast), terwijl Odgaard aan de overzijde op de vuisten van Gerónimo Rulli stuitte. De grootste mogelijkheid was echter voor Tijjani Reijnders. De middenvelder wist de Argentijnse doelman één-op-één niet te passeren, waarna Myron van Brederode in de rebound te veel tijd nodig had.

Ajax speelde in een opvallend laag baltempo, maar kwam wel bijna op voorsprong nadat Bergwijn hard op de paal schoot. Uiteindelijk liet Brobbey tien minuten voor rust na om de ban alsnog te breken. De spits kreeg de bal op een presenteerdblaadje van Davy Klaassen, echter schoot hij vanaf een meter of acht recht op Mathew Ryan. Kudus trof in de rebound nog de lat.

Het tweede bedrijf was een stuk minder open. AZ moest het stellen zonder de in de veertigste minuut uitgevallen Odgaard. Zijn vervanger Lahdo was nog het meest dicht bij een Alkmaarse voorsprong. De vleugelaanvaller kon vrij uithalen, maar zag zijn doelpoging via de binnenkant van de paal voor het doel van Rulli langs gaan. Ajax kwam nauwelijks nog bij het doel van Ryan. Het enige gevaar kwam in de slotfase van Bergwijn, die zijn van richting veranderde schot rakelings naast zag gaan.