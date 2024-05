Pak 3,5x je inzet als Uitblinker Bergwijn zondag scoort tijdens Vitesse-Ajax!

Ajax is dankzij de 3-0 zege op Almere City FC verzekerd van de vijfde plaats in de Eredivisie en kan dus zonder druk beginnen aan de uitwedstrijd tegen het reeds gedegradeerde Vitesse. De ontmoeting in Arnhem begint zondag om 14:30 uur.

Veel ogen bij Ajax zullen zondag zijn gericht op Steven Bergwijn. De vleugelaanvaller tekende zondag tegen Almere City voor een hattrick binnen tien minuten. Hierdoor werd het uiteindelijk een makkelijke middag voor het elftal van trainer John van 't Schip.

Zie jij Steven Bergwijn scoren voor Ajax? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Arnhem een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Vitesse - Ajax is dit een speciale odd voor een goal van Bergwijn. De reguliere quotering is 2.60. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Steven Bergwijn scoren tegen Vitesse? Ja Nee Stem Zie jij Steven Bergwijn scoren tegen Vitesse? Ja 0% Nee 0% Totaal aantal stemmen: 0 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties