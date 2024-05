PSV'er met 24 Eredivisie-duels dit seizoen kondigt vertrek aan via Instagram

Patrick van Aanholt vertrekt bij PSV, zo bevestigt hij via Instagram. De linksachter van de Eindhovenaren keert voor even terug naar Galatasaray en kan daarna vermoedelijk een transfervrije overstap maken. De back kwam in het afgelopen Eredivisie-seizoen tot 24 optredens.

Het nieuws komt niet onverwacht, daar het huurcontract van Van Aanholt afloopt op 30 juni. De 33-jarige linkervleugelverdediger keert voor even terug naar Turkije, waar hij ook beschikt over een aflopende verbintenis. Waar de toekomst voor Van Aanholt vanaf 1 juli ligt, is vooralsnog onduidelijk.

PSV huurt Van Aanholt sinds januari 2023 van Galatasaray en moest daarvoor 1,5 miljoen euro overmaken. Zowel de Eindhovenaren als Galatasaray legde geen nieuwe aanbieding neer.

De verwachting van journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is dat hij gaat tekenen bij een club waar hij op meer speeltijd kan rekenen dan bij PSV, mogelijk ergens in Spanje of Engeland. “Van Aanholt piekert er volgens zijn management niet over om te stoppen en heeft meerdere aanbiedingen uit het buitenland gehad.”

Onder zijn post op Instagram laat Van Aanholt zich overigens niet uit over zijn toekomst. “Als klein kind, jeugdspeler én groot fan van PSV koesterde ik de droom ooit voor het eerste elftal te mogen spelen. Uiteindelijk werd deze droom werkelijkheid, en keerde ik terug als ervaren speler naar de club van mijn hart. Het was als thuiskomen.”

“Mijn gezin en ik hebben intens genoten van ieder moment dat we hier hebben doorgebracht”, vervolgt Van Aanholt. “De warmte en passie van jullie, de fans, hebben ons hart verwarmd. Samen hebben we prachtige successen gevierd, van het winnen van de beker en de Johan Cruijff Schaal tot het ultieme: het kampioenschap.”

“Wat een ongelooflijke prestatie hebben we neergezet, en dat is mede dankzij jullie, de fans. Nu mijn contract afloopt, heb ik gisteravond (zondag, red.) mijn laatste wedstrijd gespeeld voor PSV. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan de fantastische fans, het bestuur, onze toegewijde trainers, mijn teamgenoten en alle hardwerkende mensen achter de schermen. Jullie allen hebben mijn tijd bij PSV onvergetelijk gemaakt. Much love”, besluit de vleugelverdediger.

