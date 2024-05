Ajax-spits Brobbey verschijnt in Jeugdjournaal en haalt uit naar PSV: ‘Arrogant’

De uitzending van het NOS Jeugdjournaal zondag kende een bijzondere gast. Brian Brobbey werd door het programma geïnterviewd. De Ajax-spits beantwoorde de door kinderen ingestuurde vragen en haalde onder meer uit naar PSV.

Brobbey werd namelijk gevraagd naar de rivaliteit tussen Ajax en PSV en tussen Ajax en Feyenoord. De talentvolle aanvaller laat weten PSV 'meer als een vijand te zien' dan Feyenoord.

"Ik mag ze eerlijk gezegd gewoon niet", zegt Brobbey over de Eindhovenaren. "Ze zijn ook arrogant. Als ik tegen ze speel, raak ik gewoon geïrriteerd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Wat ik voel als ik tegen PSV speel? Veel agressie", neemt Ajax' clubtopscorer geen blad voor de mond. "Ik denk dat dat wel helpt. Dan heb je meer schijt, toch?"

Begin dit seizoen werd Brobbey na het verloren uitduel met FC Twente (3-1) racistisch bejegend door een supporter van de Tukkers. Tegenover het Jeugdjournaal zegt hij daar 'heel rustig' mee omgegaan te zijn.

"Die jongen was ook zestien of zeventien (zestien jaar oud, red.), dus het boeide me eigenlijk niet zoveel. Je bent mooi zoals je bent, toch?", reageert Brobbey.

De enkelvoudig international wordt tevens gevraagd naar welke clubs hij nog voor zou willen uitkomen. "Ik vind Arsenal een hele mooie club", laat Brobbey weten. "Hetzelfde geldt voor Manchester United, Barcelona, Real Madrid."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties